"Зеленський не оприлюднює План перемоги, адже відчуває, що програв": росіяни почали поширювати новий фейк
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки спростував російський фейк щодо нібито затримки оприлюднення президентом України Володимиром Зеленським Плану перемоги
Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Російські пропагандисти, посилаючись на заяву колишнього прес-аташе донецького футбольного клубу "Шахтар" Руслана Мармазова, стверджують, що Зеленський свідомо затримує оприлюднення Плану перемоги, оскільки усвідомлює погіршення ситуації та намагається таким чином вплинути на західних партнерів.
У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що Мармазов, який у 2015 році втік до Росії та отримав там громадянство у 2019 році, відомий своїми проросійськими поглядами.
"Зокрема, він висловив підтримку так званій ДНР і стверджував, що його ніхто не звільняв з донецького клубу, а залишив його "за власним бажанням під тиском політичної ситуації" – насправді його з ганьбою вигнали з клубу за пияцтво і непристойну поведінку", - йдеться у повідомленні.
Наразі Мармазов є джерелом дезінформації, його думки активно висвітлюють російські пропагандистські ресурси.
"Тому зараз Мармазов поневіряється різноманітними інформаційними сміттярками, які залюбки публікують його маразматичні "думки"", - підсумували у Центрі стратегічних комунікацій.
- Крім того, російська пропаганда вигадала фейк, буцімто західні спецслужби погодили кандидатуру Кирила Буданова на пост президента України.
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