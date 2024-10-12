Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Російські пропагандисти, посилаючись на заяву колишнього прес-аташе донецького футбольного клубу "Шахтар" Руслана Мармазова, стверджують, що Зеленський свідомо затримує оприлюднення Плану перемоги, оскільки усвідомлює погіршення ситуації та намагається таким чином вплинути на західних партнерів.

У Центрі стратегічних комунікацій зазначили, що Мармазов, який у 2015 році втік до Росії та отримав там громадянство у 2019 році, відомий своїми проросійськими поглядами.

"Зокрема, він висловив підтримку так званій ДНР і стверджував, що його ніхто не звільняв з донецького клубу, а залишив його "за власним бажанням під тиском політичної ситуації" – насправді його з ганьбою вигнали з клубу за пияцтво і непристойну поведінку", - йдеться у повідомленні.

Наразі Мармазов є джерелом дезінформації, його думки активно висвітлюють російські пропагандистські ресурси.

"Тому зараз Мармазов поневіряється різноманітними інформаційними сміттярками, які залюбки публікують його маразматичні "думки"", - підсумували у Центрі стратегічних комунікацій.