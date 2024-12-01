Зеленський: якщо Україну не буде зміцнено, за 3-5 років Путін прийде знову й зруйнує нас повністю

Про це президент України Володимир Зеленський заявив у неділю, 1 грудня 2024 року, під час проведення у Києві спільного брифінгу з новопризначеним президентом Європейської ради Антоніу Коштою, розповідає агенція "Укрінформ".

"Якщо буде заморожений конфлікт без будь-якої сильної позиції для України, тоді Путін прийде через 2-3-5 років... Я не знаю... це залежить не від нас... Він повернеться і зруйнує нас повністю і цілковито. Він спробує нас зруйнувати", - зазначив Зеленський.

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Саме тому, наголосив глава української держави, до початку переговорного процесу позиції України мають бути зміцнені підтримкою партнерів.

"Що це означає? Найважливіше, що було у нашому плані перемоги: це пакет зброї, включаючи хорошу, достатню цифру, про далекобійні ракети, різні моменти, які були прописані. Це було у нашому плані, яким ми поділилися не лише з американськими партнерами, а й з європейським партнерами", - пояснив Зеленський.

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На його переконання, важливо наперед розробити порядок денний такого переговорного процесу, тоді можливо його розпочинати.

Як заявив також президент України, що за столом перемовин, окрім України та Росії, мають бути представники ЄС та НАТО.