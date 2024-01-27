Житло для росіян ціною геноциду українців: депутат міськради Забавін про новий цинізм Путіна в Маріуполі

Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"Окупанти силою відібрали у людей житло, а зараз цю нерухомість продають. Маріупольці виїжджали під російськими снарядами, рятуючи своє життя, а потім в них відібрали житло", - зазначив Забавін.

За його словами, росіяни влаштовують геноцид у Маріуполі та роблять все для того, щоб помирали пенсіонери.

"Люди похилого віку не можуть отримати медичного забезпечення та належного харчування. Замість пенсіонерів, яких окупанти продовжують вбивати, влаштовуючи геноцид, вони завозять своїх молодих гастарбайтерів, "рідних народностей" РФ. Але до Маріуполя вони мають таке ж відношення, як сама Російська Федерація", - зазначив Забавін.

Коли в Маріуполі проживало 500 тис. людей, смертність була меншою, ніж зараз, коли їх чисельність становить 100 тис., сказав він.

"Путін цинічно заявив, що Маріуполь "омолоджується". Це дійсно так, бо вони вбивають цивільне населення і смертність в Маріуполі сьогодні перевищує показники", - додав депутат міськради.