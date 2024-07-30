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Знищення вагнерівців у Малі: в ISW проаналізували, як це може вплинути на ситуацію на фронті

Світлана Кравченко
30 липня, 2024 вiвторок
06:19
Війна з Росією ПВК Вагнера

Після вбивства і поранення найманців ПВК Вагнера у Малі російська влада потребуватиме масштабної заміни бойовиків у Африці військовослужбовцями Африканського корпусу міноборони РФ, а частина корпусу Кремль вже перекинув у Харківську область для підтримки наступальних дій окупантів

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Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Декілька відомих критично налаштованих російських військових блогерів стверджують, що міноборони РФ зловтішається через втрати ПВК Вагнера. Вони припускають, що російське військове керівництво використає цей інцидент як привід для припинення розгортання бойовиків Вагнера в Сахелі та повної їх заміни підрозділами Африканського корпусу МО.

Деякі російські блогери цитували невстановлене джерело в адміністрації Путіна про те, що особовий склад Африканського корпусу замінить війська Вагнера у всій "Сахельській трійці" (Малі, Буркіна-Фасо та Нігер).

Аналітики ISW зазначають, що Африканському корпусу, ймовірно, не вистачає поточних можливостей, щоб належним чином замінити вагнерівців, зокрема в Малі, адже елементи корпусу нещодавно були розгорнуті в Україні для участі у наступальних зусиллях на півночі Харківської області.

"Масштабна заміна "Вагнера" після таких втрат, як ті, що були завдані під час нещодавньої засідки, ймовірно, призведе до передислокації деяких бійців Африканського корпусу в Малі подалі від лінії фронту в Україні, і російське військове командування, ймовірно, не розглядає повну заміну "Вагнера" в Малі чи деінде в Сахелі як пріоритетне завдання на цей час", - наголошують в Інституті.

  • Нагадаємо, 28 липня стало відомо, що у Республіці Малі повстанці-туареги вбили й поранили десятки найманців російської приватної військової компанії "Вагнера".
Теги:
Світ
Росія
російська армія
Африка
окупанти
Вагнергейт
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