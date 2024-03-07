"Зупинити військові поставки": партизани провели диверсію на залізниці в Московській області
Партизанський рух "Атеш" здійснив диверсію на залізниці в Московській області, щоб зупинити військові поставки росіян на лінію фронту
Про це пише "Атеш".
"Агент нашого руху успішно здійснив диверсію, знищивши релейну шафу, біля Ж/Д станції "Головково", Сонячногірського району, Московської області", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таким чином партизани ускладнили використання залізничної гілки навколо Москви, яка використовується у військових цілях.
Партизанський рух наголосив, що головною ціллю залишається зупинити військові поставки РФ на лінію фронту.
- 5 березня стало відомо, що агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку Джанкойського аеродрому у тимчасово окупованому Криму: росіяни збільшують кількість систем протиповітряної оборони.
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