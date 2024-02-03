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Звільнення військовополонених та повернення дітей: Зеленський зустрівся з головою ОБСЄ Боргом

3 лютого, 2024 субота
01:24
Війна з Росією ОБСЄ Мальта Володимир Зеленський полонені діти

Президент Володимир Зеленський зустрівся з чинним головою ОБСЄ, міністром закордонних та європейських справ і торгівлі Мальти Ієном Боргом, який прибув в Україну

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як зазначається, Зеленський привітав Мальту з початком головування в Організації з безпеки та співробітництва у Європі й наголосив на пріоритетності питань щодо звільнення українських військовополонених і повернення на батьківщину українських дітей, депортованих до РФ.

"Для нас дуже важливо, щоб ОБСЄ сфокусувала увагу на поверненні незаконно депортованих дітей і допомогла нам разом із нашими партнерами повернути дітей додому. Вважаю, що це найважливіше", – сказав Президент.

Зі свого боку голова ОБСЄ наголосив на солідарності з Україною та запевнив, що питання її безпеки є пріоритетом головування Мальти в ОБСЄ.

Зеленський також подякував Мальті за проведення третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо Української формули миру в жовтні минулого року.

"Це був дуже високий рівень, у зустрічі взяли участь представники 66 країн. Це дуже вагомий результат", – сказав глава держави.

Він передав запрошення Прем’єр-міністру Мальти відвідати Україну, а також узяти участь у Глобальному саміті миру.

  • 2 грудня для головування в ОБСЄ в Європі у 2024 році рішенням країн-учасниць організації було обрано Мальту. Вибори проходили на тлі блокування роботи ОБСЄ з боку Росії, яка виступала проти головування Естонії.
  • 25 січня Ієн Борг заявив, що здійснить свій перший візит на посаді чинного голови ОБСЄ до України.

Теги:
ОБСЄ
Володимир Зеленський
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