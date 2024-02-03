Звільнення військовополонених та повернення дітей: Зеленський зустрівся з головою ОБСЄ Боргом

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Як зазначається, Зеленський привітав Мальту з початком головування в Організації з безпеки та співробітництва у Європі й наголосив на пріоритетності питань щодо звільнення українських військовополонених і повернення на батьківщину українських дітей, депортованих до РФ.

"Для нас дуже важливо, щоб ОБСЄ сфокусувала увагу на поверненні незаконно депортованих дітей і допомогла нам разом із нашими партнерами повернути дітей додому. Вважаю, що це найважливіше", – сказав Президент.

Зі свого боку голова ОБСЄ наголосив на солідарності з Україною та запевнив, що питання її безпеки є пріоритетом головування Мальти в ОБСЄ.

Зеленський також подякував Мальті за проведення третьої зустрічі радників із питань національної безпеки та радників із зовнішньої політики щодо Української формули миру в жовтні минулого року.

"Це був дуже високий рівень, у зустрічі взяли участь представники 66 країн. Це дуже вагомий результат", – сказав глава держави.

Він передав запрошення Прем’єр-міністру Мальти відвідати Україну, а також узяти участь у Глобальному саміті миру.