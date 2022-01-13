Війська протиповітряної оборони України провели тренування поблизу окупованого Криму

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.



Зенітний ракетний комплекс 9А33 БМ3 "Оса-АКМ" використовують для прикриття сил і засобів у всіх видах бойових дій.



За словами офіцера угруповання військ "Південь", cеред потенційних цілей цього комплексу - ворожі безпілотники, гелікоптери, літаки та наземна техніка ворога.



ЗРК "Оса-АКМ" має хорошу прохідність і може долати водні перешкоди вплав. Також у неї високі вогневі можливості, що дозволяє знищувати різні цілі на відстані до 10 км, при цьому ціль можна виявити на віддаленні до 45 км.



"Тому, саме для цього ми тренуємо особовий склад підрозділів протиповітряної оборони, бо маємо бути напоготові відносно будь-яких можливих дій противника на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму", - пояснив офіцер.

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