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Головна війна з Росією Визнати РФ державою - спонсоркою тероризму та заснувати трибунал для розгляду російських злочинів: Асоціація родин захисників Азовсталі виступила в ПАРЄ

Визнати РФ державою - спонсоркою тероризму та заснувати трибунал для розгляду російських злочинів: Асоціація родин захисників Азовсталі виступила в ПАРЄ

11 жовтня, 2022 вiвторок
18:38
війна з Росією Асоціація родин захисників "Азовсталі" виступила перед політичними групами ПАРЄ

У вівторок, 11 жовтня, Асоціація родин захисників Азовсталі виступила перед політичними групами ПАРЄ

Про це Асоціація родин захисників "Азовсталі" повідомила у себе в telegram.

"В рамках робочої поїздки до Європи представникам Асоціації родин захисників Азовсталі та полку "Азов" вдалося взяти участь у засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) у Страсбурзі", - йдеться у дописі.

Сестра звільненого з полону начальника штабу "Азову" Богдана Кротевича Сандра Кротевич, дружина полоненого захисника Азовсталі Лілія Ступіна та заступник командира "Азову" Сергій Цісарук – виступили з промовами в ПАРЄ під час зустрічі з представниками політичної групи ЕРР, політичної групи ALDE та політичної групи EC/DA.

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Представники Асоціації поділилися своїми історіями, пов‘язаними з подіями на Азовсталі та закликали представників 46 країн допомогти Україні, зокрема назвати Росію державою - спонсоркою тероризму, заснувати трибунал для розгляду російських злочинів, сприяти визволенню військовополонених, зокрема змусити міжнародні організації, такі як ООН та МКЧХ, виконувати їхні зобов’язання щодо військовополонених, прописані в їхніх статутах.

"Окрім цього, делегації Асоціації та полку "Азов" вдалося взяти участь у сайд-івенті ПАРЄ на тему: "Crimea is the darkness: refocusing international attention on grave human rights violations in the occupied peninsula after russian large-scale invasion to Ukraine", - повідомляє Асоціація.

  • 21 вересня Україні вдалося обміняти 215 полонених захисників України.
  • 24 вересня дружина азовця повідомила, що ще близько 700 азовців залишаються у полоні, включно з її чоловіком.

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Світ
ЄС
ПАРЄ
військові
полонені
Азовсталь
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