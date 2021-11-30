"Влада або не договорює, або називає не тими словами страх мирних акцій протесту", - нардеп Юрчишин про заяви щодо можливого держперевороту

Про це нардеп заявив у ефірі програми "Змістовно" на каналі Еспресо.TV.



"Дуже б хотілось від перших осіб держави не голослівні заяви, а заяви, які опираються на оперативні дані, ті, які уже можна оголошувати. Якщо президент оголошує про ймовірність путчу, розуміючи, що це таке, то хотілось би на наступний день звіту СБУ про те, як запобігають цьому путчу", - заявив Юрчишин.



Він вважає, що коли "пучтем" називаються заходи мирного впливу громадян на владу - це дуже негативно закінчується в Україні.



"Пригадуємо, що така термінологія була досить популярною в часи Януковича. Коли віцеспікер

парламенту говорить, що є інформація про підвезення за гроші, то відповідно, він мав би звертатися до правоохоронних органів і давати свідчення. Коли це все говориться для гарного слівця - це руйнує довіру до влади, бо виглядає так, що хочеться когось налякати чи якось вплинути на своїх політичних опонентів, чи на громадськість, яка може висловити свою позицію, налякавши їх, щоб вони не виходили на вулицю", - сказав Юрчишин.



На його думку, коли українців лякають - вони набагато ефективніше діють.



"Я б дуже обережно радив владі говорити про путчі, заколоти, але якщо говорити, то говорити, як і належить з зверненням у профільні структури і з подальшим звітом цих структур, хоча б в парламенті.Тут або влада нам не договорює, або називає не тими словами, те, що вона боїться мирних акцій протесту. Яка ж тоді влада, яка боїться свого народу?", - підсумував нардеп.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський отримав інформацію від розвідки України, що 1-2 грудня планується державний переворот і в ньому обговорюється участь Ріната Ахметова.

Рінат Ахметов прокоментував заяву президента Володимира Зеленського про причетність до можливого держперевороту, назвавши це "суцільною брехнею".

Журналіст BuzzFeedNews назвав осіб, причетних до організації держперевороту, запис розмови яких нібито має ОПУ. Серед них офіцер ФСБ - Василь Лаптєв, троє українських "перебіжчиків" - Олексій Васильєв, Василь Грицак та Едуард Федосов.

Пізніше правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підготовки захоплення державної влади в Україні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що за спробою державного перевороту в Україні стоїть Російська Федерація.