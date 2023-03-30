Влада РФ заарештувала начальника відомства росгвардії Сергія Волкова за звинуваченнями в корупції, - ISW
Російська влада заарештувала начальника військово-морського відомства росгвардії Росії полковника Сергія Волкова, його звинувачують у корупції
На це звернули увагу аналітики Інституту вивчення війни.
29 березня суд у Москві заарештував полковника Сергія Волкова за звинуваченням у зловживанні повноваженнями у зв'язку з продажем неякісних радіолокаційних систем за значно завищеними цінами, а офіційне розслідування, як повідомляється, встановило, що його дії завдали збитків на суму 395,5 млн рублів (приблизно 5 млн доларів США).
Також російська федеральна служба безпеки (ФСБ) і росгвардія нещодавно порушили кримінальну справу проти заступника командувача Центрального округу росгвардії генерал-майора Вадима Драгомирецького 20 березня за звинуваченнями в корупції.
"Нещодавні кримінальні справи проти двох командувачів росгвардії можуть свідчити про те, що російська влада проводить масштабну перевірку корупції в росгвардії. Кримінальне провадження прикметне тим, що з початку російського вторгнення в Україну командири звичайних російських збройних сил не були звільнені, не кажучи вже про арешти, з такою швидкістю або за таких резонансних обставин, як у випадку з Росгвардією. Малоймовірно, що корупція в росгвардії є більш вираженою, ніж у збройних силах Росії. Росгвардія, зокрема, включає в себе елементи, відповідальні за внутрішню безпеку російського режиму. Путін, ймовірно, приділяє дуже пильну увагу надійності та лояльності деяких співробітників росгвардії, окрім занепокоєння, яке він може мати щодо корупції в цій організації", - зазначили аналітики.
- Нагадаємо, раніше в Інституті вивчення війни звітували, що Росія скорочує витрати бюджету в різних сферах, аби спрямувати більше коштів на військові витрати. Щоб це приховати, Москва засекретила близько третини всіх своїх бюджетних видатків.
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