Внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії в Україні загинуло 390 дітей
За інформацією ювенальних прокурорів, всього за час повномасштабної збройної агресії РФ в Україні загинуло 390 дітей, та понад 795 були поранені
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в телеграмі.
"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях," - йдеться в повідомленні.
Найбільше дітей постраждало у Донецькій області - 395. У Харківській постраждалих 219, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26.
18 вересня через обстріл окупантами міста Куп'янськ Харківської області був поранений 11-річний хлопчик. В місті Торецьку Донецької області від обстрілу постраждала 12-річна дівчинка.
- 16 вересня через обстріл Харкова окупантами двоє дітей зазнали поранень.
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