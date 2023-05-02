Про це повідомило видання Turan Times.

На території газопереробного заводу АТ"CNPC-Актобемунайгаз" родовища Жанажол сталася пожежа. 1 травня о 15:55 трапилося займання на установці отримання легких вуглеводнів газопереробного заводу, внаслідок чого четверо працівників підприємства отримали серйозні травми. Всі вони були доставлені до лікарні з опіками.



"Чотирьох робітників, які отримали опіки, екстрено було госпіталізовано до Центральної лікарні Темирського району. Стан постраждалих стабільно важкий", - проінформувала адміністрація Актюбинської області.