Вночі Миколаїв зазнав потужних обстрілів, 9 осіб поранено

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич.

"Пошкоджені житлові будинки. За попередніми даними, 9 осіб дістали поранення різного ступеню, четверо з них досі перебувають у лікарні", - написав мер.

Згодом, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що обстріл Миколаєва стався вночі 11 вересня орієнтовно о 02:50.

"За попередньо інформацією, 9 осіб дістали поранення різного ступеню, 3 з них досі перебувають у лікарні. Внаслідок влучання у двір п’ятиповерхівки один під’їзд практично знищено пожежею та вибухом. Також суттєво пошкоджено приватний будинок", - написав Кім.

Також він написав, що обстрілів зазнав і Миколаївський район

"З ранку до 13:00, 10 вересня, ворог обстрілював смт Первомайське та с. Засілля Первомайської громади. Влучання були в житлові будинки. Постраждалих немає. Ввечері 10 вересня, о 20:17, внаслідок обстрілів с. Білозірка Первомайської громади загинула одна людина.Також ввечері 10 вересня, о 19:57, зафіксовано ворожий обстріл по аквазоні м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. 11 вересня, близько 03:00 ворог знову наносив удари по території аквазони. Постраждалих немає", - написав Кім.

У Баштанському районі протягом минулої доби були обстріли Широківської громади.

"Близько 15:00 обстріли зафіксовано за межами с. Червона Долина. Влучання у сільськогосподарські будівлі. Орієнтовно о 16:30 обстрілів зазнало с. Широке. Зруйновано два будинки, опора електропередач та пошкоджені будинки поблизу. Також 11 вересня, близько 04:30 і 05:30 знову обстріляно с. Широке. Влучання в городи та дороги. Постраждалих немає", - відзначив Кім.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади.

"Вночі 11 вересня, близько 04:00, обстрілів зазнало смт Березнегувате. Внаслідок чого 5 людей отримали поранення. Пошкоджені та зруйновані житлові будинки. Проводяться роботи з пошуку зниклого чоловіка, який ймовірно був у своєму домоволодінні. Детальна інформація уточнюється", - написав Кім.

У Вознесенському районі вночі 11 вересня, о 02:00, за попередньою інформацією, спрацювала ППО та було збито дві ворожі ракети. Уражені ракети впали на відкритій місцевості Прибужанівської громади. Детальна інформація уточнюється.

Нагадаємо, у середу, 7 вересня, росіяни обстріляли Миколаївський і Баштанський райони Миколаївщини

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