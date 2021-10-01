Водії відсьогодні мають їздити із ввімкненими фарами вдень на заміських дорогах, - поліція

Про це у Facebook повідомила поліція Львівщини.



"Поліція Львівщини нагадує - з 1 жовтня по 1 травня на заміських дорогах необхідно вмикати денні ходові вогні, а в разі їх відсутності - ближнє світло фар. Це зробить ваш автомобіль помітним на дорозі за будь-якої погоди та суттєво зменшить ризик потрапити у ДТП", - йдеться у повідомленні.



У поліції підкреслили, що це положення Правил дорожнього руху України є обов'язковим для виконання і покликане підвищити безпеку дорожнього руху як у світлу, так і в темну пору доби.



Зазначається, що за ігнорування цього правила передбачений штраф на суму від 425 до 510 грн.



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