"Вони не відповіли, лише підтвердили отримання сповіщення": Білий дім щодо попередження Росії про візит Байдена в Україну
У відповідь на сповіщення США про візит президента Джо Байдена в Україну російська сторона не дала жодних "гарантій безпеки", ба більше, вона взагалі ніяк не відповіла
Про це заявив у вівторок під час брифінгу для журналістів радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Укрінформ.
"Росіяни кажуть, що дали гарантію безпеки візиту президента? Вони не відповіли – крім підтвердження про те, що отримали сповіщення",- зауважив представник Білого дому.
Він підкреслив, що ніякого обміну повідомленнями не було.
"Це було лише сповіщення (з американського боку – ред.) та підтвердження про отримання",- додав Салліван.
- Нагадаємо, західні медіа інформували, що незадовго до візиту президента США Джо Байдена до Києва, який відбувся 20 лютого, американська сторона попередила Росію про неприпустимість провокацій. Російські пропагандисти та Дмитро Медведєв вже почали брехати, що РФ давала "гарантії безпеки" Байдену. Проте їхні слова спростував директор ФСБ Олександр Бортніков.
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