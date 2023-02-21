Про це заявив у вівторок під час брифінгу для журналістів радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Укрінформ.

"Росіяни кажуть, що дали гарантію безпеки візиту президента? Вони не відповіли – крім підтвердження про те, що отримали сповіщення",- зауважив представник Білого дому.

Він підкреслив, що ніякого обміну повідомленнями не було.

"Це було лише сповіщення (з американського боку – ред.) та підтвердження про отримання",- додав Салліван.