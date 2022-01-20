Воно ходить десь поряд, - Усик про ризик смерті в рингу
Український боксер Олександр Усик поділився своєю думкою, що "смерть ходить поруч з рингом"
Про це Олександр Усик розповів в інтерв'ю Маші Єфросиніній.
Усик розповів, що він молиться щодня, зокрема і перед боями, але старається не думати про можливу смерть в рингу.
"Смерть в рингу? Ситуації були, пару людей там померло після боїв. Це все поруч. Воно ходить десь поряд. Я не знаю, я не думаю про це. Ось просто не думаю і все", - сказав Олександр Усик.
- 18 січня боксер Олександр Усик розповів, що зараз в Україні у нього немає спонсорів через неоднозначні політичні висловлювання.
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