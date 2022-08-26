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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ворог активізувався на Харківщині й веде вогонь на руйнування, не шкодуючи боєкомплекту, - заступник командира батальйону "Карпатська Січ"
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Ворог активізувався на Харківщині й веде вогонь на руйнування, не шкодуючи боєкомплекту, - заступник командира батальйону "Карпатська Січ"

26 серпня, 2022 п'ятниця
11:23
війна з Росією окупанти орки танк рф

Володимир Гапун, заступник командира батальйону "Карпатська Січ", розповів, що зараз почастішали напади диверсійних груп для перевірки нашої оборони, це означає, що противник готується до наступальних дій найближчими днями

Про це він повідомив в етері Еспресо.

"На нашій ділянці четвертий день ведуться інтенсивні бої, ворог сильно активізувався та намагається збити нас з висот, які ми займаємо. Також посилилися дії ворожих танків, що дуже помітно у порівнянні з останніми двома тижнями, вони разом з піхотою та бронетранспортерами, БМП пробують пробивати наші позиції. Але не зважаючи на спроби противника атакувати, ми тримаємося у своєму секторі й ніяка ділянка фронту не пробита противником", - зазначив заступник командира батальйону "Карпатська Січ".

Володимир Гапун додав, що окрім танків працює і ворожа артилерія, противник застосовує фосфорні запали, тобто абсолютно не жаліє свій боєкомплект, стираючи ліси, посадки, поля, міста чи села.

"Ворог веде неприцільний вогонь, а хаотичний, який спрямований на повне руйнування. За їх планами потрібно зруйнувати всі можливі укриття, де ми можемо знаходитися. Також зараз почастішали напади диверсійних груп для перевірки нашої оборони, це означає, що найближчими днями вони готуються до наступальних дій. Ми до цього готові й проводимо всі необхідні заходи до оборони свого сектора", - пояснив Гапун.

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Україна
російська армія
ЗСУ
Харківщина
Військові новини
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