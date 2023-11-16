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Аналітика

Ворог безуспішно намагається повернути ініціативу на Авдіївському напрямку. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
16 листопада, 2023 четвер
21:26
Колонка Згурця Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт

Зараз штурмов дії ворога відбуваються за кількома напрямками. Зокрема, з півночі і півдня, двома так званими клешнями

Забезпечення наших військ здійснюється через Орлівку, розташовану між Степовим і Сєвєрним, до яких прагне ворог. Зараз триває важливий період бойових дій, коли ворог намагається повернути собі ініціативу на цій ділянці. Але з огляду на втрати і стійкість нашої оборони, йому це не вдається.

Ситуація на Авдіївському напрямку

На цьому напрямку, включно з Мар'їнкою за минулу добу ворог провів 40 наземних атак. По всій лінії фронту відбулось 65 атак. Тобто дві третини бойових зіткнень було саме на цій ділянці. 

Нагадаю, що російські загарбники почали активні бойові дії зі штурмами на Авдіївку 10 жовтня. Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний підсумував перший місяць ворожих атак на цій ділянці фронту, яка по периметру сягає лише 30 км. Залужний писав, що за місяць запеклих боїв, відтоді як ворог почав активно штурмувати Авдіївку, наші воїни знищили понад 100 ворожих танків, 250 інших бронемашин, близько 50 артсистем, 7 літаків Су-25. Загальні втрати ворога в живій силі становлять близько 10 тис. бійців.

Попри такі колосальні втрати, атаки ворога тривають. Штурми та хвилі відрізняються за силою і структурою. Іноді це було масове використання бронетехніки, як на початку в форматі двох штурмів, пізніше була просто піхота. Зараз додалась нова тактика. Однак, нещодавно дві ворожі бронемашини з піхотою рухалися на Степове, що на півночі від Авдіївки. Російські підрозділи були знищені бійцями 47-ої окремої механізованої бригади "Маґура". 

Логіка дій ворога на цьому напрямку нагадує дії поблизу Бахмута, коли свого часу йшлося про флангові охоплення з намаганням просунутися з півночі й півдня, щоб вийти в тил нашим військам і перерізати шляхи постачання. Саме зараз ворог намагається досягти цих цілей, хоча йому це вдається з надзвичайно великими втратами. 

Бойові дії навколо залізниці

"Ворог доповз до залізниці та тримає там певну ділянку. До цієї залізниці йому постійно доводиться добиратися великим полем пішки. Окупанти намагаються зайти в Степове, яке зараз зі сторони залізниці виглядає як посадка, мабуть, менш як 10 м завширшки. Далі смуга городів і далі ряд перших будинків, тобто одна вулиця, після цього йде дорога, це все з обох боків поля. Зараз окупанти намагаються закріпитись у цій посадці, зайти туди", - розповів військовослужбовець ЗСУ Андрій Шишук з позивним Сєвєр у етері телеканалу "Еспресо".

Він розповів детально про тактику окупантів на цьому напрямку.

"Усі окупанти йдуть на штурми групами близько 10 осіб. Одні залишаються, інші можуть вдавати мертвих. Уночі хтось відповзає, хтось приповзає на його місце і за ніч вони викопують іноді рекордні ями. Зараз падають рясні дощі й ми розуміємо, що ситуація змінюється", - зазначив військовослужбовець.

За його словами, зараз ворог намагається зробити так звану буферну зону навколо Красногорівки. Відбуваються штурми по максимуму, вони промацують де можна хоч щось захопити. Якщо їм це вдається, відразу туди заводять людей. 

Красногорівка

Красногорівка має дві дороги з твердим покриттям. Водяне та Первомайське, куди окупанти зараз теж тиснуть, мають одну таку дорогу. Навіть влучання в дорогу одного HIMARS робить дива. Хотілось би, щоб ці логістичні артерії, які зараз стануть для росіян, скажемо так, насиченими й потрібними, теж були по максимуму взяті під вогневий контроль. Це в силах ЗСУ, враховуючи засоби на цьому напрямку.

"Окупанти продовжують атаки по всіх ділянках, у них перевитрата особового складу. Я думаю, що всі резерви та всі бригади, які були на території республіки Білорусь, вже вивели сюди й використовують повним ходом. Тобто, можна сказати що ми певною мірою звільнили білорусів від окупантів і зараз їх знищуємо", - повідомив Сєвєр.

Системи РЕБ в Україні

Сьогодні здійснюються заходи пов'язані з посилення нашої системи РЕБ. Українська промисловість розробляє рішення та серійно їх виготовляє.

Минулого тижня Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що є система від української компанії "Піранья", яка пройшла випробування на полі бою і готова до серійного виробництва. 

Дрон, який імітує атаку на наші бронеоб'єкти наближається, але втрачає систему GPS-орієнтації та не може наблизитись до машини, яка перебуває під захистом купола РЕБ українського виробництва. Власне, ця атака зривається. 

Тобто йдеться про таку малогабаритну систему, яка розміщується на танку, БМП або на іншій машині, що дозволяє порушувати сигнал управління ворожим дроном і позбавити каналу оптичного, передачі даних, каналу управління які може використовувати оператор FPV дрону, атакуючи наші об'єкти.

Аналоги "шахедів"

Україна почала серійне виробництво вітчизняних дронів, аналогів "шахедів". Про це заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишин. Їх виробляють на державному заводі десятками на місяць. Скоріш за все, йдеться про виробництво літакоснарядів, розроблених приватними оборонними компаніями. Їхнє масштабування здійснюють, враховуючи виробничі потужності великого державного оборонного підприємства. 

Це дійсно оптимальна стратегія. Українські приватні розробники вже демонстрували низку дронів, які дійсно підпадають під концепцію такого дешевого літакоснярада з дальністю понад 500 км. 

Приліт у військову частину РФ під Волгоградом

На відстані понад 460 км від лінії зіткнення було підірвано склад військової частини в населеному пункті Котлубань. Там був розташований великий склад боєприпасів стрілецької зброї. Є відео з російських пабліків, де ці склади вибухають, а пізніше починається потужна пожежа. 

Фактично, можна припустити, що це дійсно робота дрона з бойовою частиною. Це говорить про те, що Україна має можливості знищувати важливі об'єкти в глибині противника. Ми бачимо, що знищуються оборонні підприємства РФ, склади з боєприпасами, що є вкрай важливим напрямком використання дронів як значного засобу ведення бойових дій.

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