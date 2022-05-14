Ворог має частковий успіх в районі Авдіївки та продовжує штурмувати Азовсталь, - Генштаб

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку окупанти зосереджують зусилля на утриманні позицій. Російські військовослужбовці готують до наступу у напрямках населених пунктів Сєверодонецьк, Соледар та Бахмут. Вони поповнюють запаси та перегруповують підрозділи. Відзначають посилення угруповання силами до батальйонної тактичної групи в районі залізничної станції "Новий Айдар".

На території Придністровського регіону збройні формування переведені на повсякденний режим роботи. Водночас підрозділи продовжують перебувати в підвищеному ступені бойової готовності.

Ворог намагається наростити військову присутність на острові Зміїний та посилює систему протиповітряної оборони.

Противник на тимчасово окупованих територіях намагається залучити громадян України до роботи в окупаційних установах та незаконних формуваннях.

Російські війська продовжують цілеспрямовано знищувати об’єкти цивільної інфраструктури України. Загроза ракетно-бомбових ударів на території України залишається.

Голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко заявив, що на один із пляжів облцентру винесло морську міну росіян.

На Луганщині росіяни завдають ударів по єдиній трасі для евакуації цивільних і завезення гумдопомоги та знищили всі комунікації.

На Ізюмському напрямку у Харківській області Сили оборони України перейшли у контрнаступ.

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