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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Ворог намагається наступати уздовж всієї лінії зіткнення на Донецькому напрямку: обстрілює населені пункти ракетами та артилерією

Ворог намагається наступати уздовж всієї лінії зіткнення на Донецькому напрямку: обстрілює населені пункти ракетами та артилерією

17 травня, 2022 вiвторок
19:48
війна з Росією

На Донецькому напрямку окупанти роблять спроби наступу уздовж усієї лінії зіткнення, обстрілюють ракетами Бахмут, Клинове, Соледар та Вовчоярівку

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

За словами Генштабу, у районах Бахмута, Клинового, Соледара та Вовчоярівки противник завдав ракетно-бомбових ударів із літаків Су-35, а також проводив повітряну розвідку за допомогою БпЛА “Орлан-10”.

На Бахмутському напрямку російські війська намагалися прорвати оборону ЗСУ, проте безуспішно. Ще однією невдалою спробою був наступ на Мар’їнку. На Авдіївському напрямку ворог хотів взяти під контроль ділянки дороги Новобахмутівка - Новоселівка Друга, проте також успіху не мав.

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти намагаються вести наступ у напрямку населених пунктів Боровеньки та Сєверодонецьк за допомогою артилерії. На Слов’янському напрямку ворог перегруповуєтьсята робить безуспішні спроби зайняти зручніші позиції районі населеного пункту Довгеньке.

На Харківщині ворог продовжує артобстріли позицій ЗСУ та утримує вже зайняті позиції.

Як зазначають у Генштабі, загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі зберігається. Тим часом корабельні угруповання противника в акваторії Чорного та Азовського морів продовжують блокувати цивільне судноплавство.

  • Міністр закордонних справ України 2014-2019 рр Павло Клімкін вважає, що президент Росії Володимир Путін дотисне білоруського диктатора Лукашенка, тому варто очікувати провокацій на білорусько-польському кордоні.

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