Ворог обстріляв житлові квартали Очакова, пошкоджено будинки
20 квітня ворожа армія обстріляла житлові квартали Очакова Миколаївської області
Про це передає ОГПУ.
Росіяни двічі завдали артилерійських ударів по житлових кварталах міста Очаків. За попередньою інформацією постраждалих немає.
Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові та господарські будинки містян.
За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- У ніч на 18 квітня росіяни атакували "шахедами" Снігурівку, 7 БПЛА влучили у 2 об'єкти промислової інфраструктури.
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