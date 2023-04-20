Про це передає ОГПУ.

Росіяни двічі завдали артилерійських ударів по житлових кварталах міста Очаків. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові та господарські будинки містян.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).