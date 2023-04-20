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Війна з Росією: хроніка
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Ворог обстріляв житлові квартали Очакова, пошкоджено будинки

20 квітня, 2023 четвер
17:36
Війна з Росією Ворог обстріляв житлові квартали Очакова

20 квітня ворожа армія обстріляла житлові квартали Очакова Миколаївської області

Про це передає ОГПУ.

Росіяни двічі завдали артилерійських ударів по житлових кварталах міста Очаків. За попередньою інформацією постраждалих немає.

Ворог обстріляв житлові квартали Очакова

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові та господарські будинки містян.

За процесуального керівництва Миколаївської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ворог обстріляв житлові квартали Очакова

Ворог обстріляв житлові квартали Очакова

  • У ніч на 18 квітня росіяни атакували "шахедами" Снігурівку, 7 БПЛА влучили у 2 об'єкти промислової інфраструктури.
Росія
російська армія
Миколаївщина
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