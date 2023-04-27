Ворог вдарив по селу біля Харкова: є загиблий і поранені працівники обленерго
Надвечір 27 квітня російські військові обстріляли село Токарівка Харківського району, внаслідок чого є загиблий і постраждалі
Про це у телеграмі повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.
"Щойно ворог обстріляв с. Токарівка Харківського району. Постраждали працівники Харківобленерго, що працювали над відновленням ліній електропередачі", - написав він.
Внаслідок ударів 1 людина загинула, ще 4 отримали поранення. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.
- На Харківщині 25 квітня росіяни обстріляли 17 населених пунктів у Харківському, Куп'янському та Чугуївському районах.
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