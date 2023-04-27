Про це у телеграмі повідомив очільник обладміністрації Олег Синєгубов.

"Щойно ворог обстріляв с. Токарівка Харківського району. Постраждали працівники Харківобленерго, що працювали над відновленням ліній електропередачі", - написав він.

Внаслідок ударів 1 людина загинула, ще 4 отримали поранення. Наразі медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.