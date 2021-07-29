"Ворскла" - КуПС: букмекери спрогнозували майбутнє українського клубу в Лізі конференцій
Сьогодні, 29 липня, полтавська "Ворскла" зіграє матч-відповідь проти фінського КуПСа у новому континентальному турнірі - Лізі конференцій
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 2-му кваліфікаційному раунді Ліги конференцій команда Юрія Максимова змагається з фінським КуПС. Перша зустріч закінчилась нічийним результатом 2:2.
Букмекери вважають "Ворсклу" фаворитом матчу-відповіді: коефіцієнт 1,79 - на перемогу полтавців, 3,35 - на нічию, 4,70 - на перемогу гостей. Вихід українців у наступний раунд оцінюється у 1,37.
Переможець цієї пари в третьому раунді кваліфікації зіграє проти переможця матчу "Астана" - "Аріс".
Пряма трансляція матчу "Ворскла" - КуПС запланована на телеканалі "Футбол 1".
Ліга конференцій
2-й кваліфікаційний раунд. Другий матч
29 липня
"Ворскла" (Україна) - КуПС (Фінляндія)
Полтава, стадіон "Ворскла" ім. Олексія Бутовского"
Початок - 19:00
Пряма трансляція - "Футбол 1"
- Нагадаємо, 16 червня відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де Україну представлятиме полтавська "Ворскла".
- 22 липня у першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій полтавська "Ворскла" зіграла у гостях внічию з фінським КуПС.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.81
Купівля 26.81Продаж 27.03
-
EUR
Купівля 31.69Продаж 32.05
- Актуальне
- Важливе