Засекретити локації та відомості про підприємства ВПК: депутати та представники оборонної галузі підготували законопроєкт

Він був розроблений на спільній робочій групі парламенту, міністерств та відомств за ініціативою Національної асоціації підприємств оборонної промисловості України.

До Верховної Ради законопроєкт "Про внесення змін до Цивільного кодексу України та деяких інших законів України щодо особливостей надання відомостей публічних електронних реєстрів, держателем яких є Міністерство юстиції України, та деяких інших публічних електронних реєстрів" внесений народними депутатами Ігорем Фрісом, Сергієм Демченко та Володимиром Ватрасом.

Цей законопроєкт дозволить прибрати з державних реєстрів локації підприємств шляхом внесення "контактної інформації" замість реальних адрес у 30-денний термін з дати набрання законом чинності.

Проєкт Закону зареєстрований 29 серпня 2024 року, а 30 серпня направлено на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань правової політики.