Про це нагадує парламентська газета "Голос України" у статті, присвяченій ставленню болгар до російського вторгнення до України.

Видання зазначає, що це твердження хоч і спричинило політичний скандал у Болгарії, проте не завадило Радеву виграти вибори, хоч МЗС було змушене просити вибачення перед Києвом за цю фразу президента.

При цьому, після 24 лютого 2022 року Радев почав поводитися обережніше і більше не дозволяв собі подібних публічних висловлювань, які б ставили під сумнів суверенітет України. Однак, зазначається, що торік, призначаючи черговий службовий уряд, він попереджав міністрів, щоб ті трималися подалі від "конфлікту в Україні", бо це зашкодить Болгарії.

"Його позицію цілком поділяють дві парламентські партії - відверто проросійське "Відродження" і Болгарська соціалістична партія (БСП), яка здавна плазує перед Москвою. Їхні лідери з парламентської трибуни вимагають припинити будь-яку допомогу Україні та категорично виступають проти надання Києву навіть застарілого озброєння", - йдеться у статті.

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Зокрема зазначається, що голова БСП Корнелія Нінова намагається переконати болгар, що після припинення поставок зброї в Україну там "встановиться мир", а підконтрольні БСП ЗМІ також нав’язують своїм читачам цю думку.

Також наголошується, що офіційна влада "крізь пальці" дивиться на те, що деякі кабельні оператори й досі транслюють передачі російського першого каналу, на якому кремлівські пропагандисти виправдовують війну і розповідають про "успіхи російських загарбників".

"Скажіть, будь ласка, яка думка може скластися у пересічного обивателя, котрому телеканал, розповідаючи про святкування Різдва в Росії й Україні, спочатку показує літургію з московського храму, потім Путіна, який десь на самоті стоїть зі свічкою, і на цьому тлі диктор читає текст, що головний піп Росії Кіріл запропонував на час святкування перемир’я на фронті й президент підтримав його?", - наголошує "Голос України".

Додається також, що жодного слова про ставлення української сторони до "перемир’я" сказано не було. Проте потім, було показано зруйновані будинки в України й прочитано текст, що обстріли тривали й "на велике християнське свято".

"У болгар, далеких від політики, складається чітке переконання, що саме Україна проти перемир’я і продовжує стріляти, бо ніхто не каже їм істину: українська армія воює на своїй землі проти навали окупантів, а пауза загарбникам потрібна для перегрупування сил і отримання нових запасів снарядів", - підсумовує "Голос України".

23 грудня президент Болгарії звинуватив депутатів у "розпалюванні війни" через рішення надіслати Україні зброю.

10 січня Конституційний суд Болгарії попросили оцінити законність рішення парламенту про надання військової допомоги Україні у протидії збройній агресії Росії.

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