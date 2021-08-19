Всі, хто спожив менше 250 кВт електроенергії — платитимуть за пільговим тарифом, інші — більше, — членкиня НКРЕКП Бабій
Тариф на електроенергію 1,44 грн/кВт-год діятиме тільки для тих споживачів, які використали до 250 кВт на місяць, у разі перевищення користувач платитиме 1,68 грн/кВт-год за весь обсяг спожитої електричної енергії
Так постанову уряду пояснила Ольга Бабій, членкиня Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), в ефірі програми Energo live з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.
“Постанова КМУ тільки оприлюднена. Методології, додаткових роз’яснень ще немає. Але попередньо, хто спожив 252 кВт буде сплачувати 1,68 грн/кВт-год за весь обсяг, а хто спожив 250 кВт — буде сплачувати 1,44 грн/кВт-год”, — сказала Бабій.
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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 11 серпня сказав, що Кабмін знизить тариф на електроенергію до 1,44 грн/кВт-год для домогосподарств, які споживають менше 250 кВт на місяць та залишить тариф на рівні 1,68 грн/кВт для усіх інших.
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17 серпня Кабмін оприлюднив постанову про зниження цін на електроенергію для споживачів менше 250 кВт-год на місяць.
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Експерти кажуть, що тариф на е/е для населення і так необгрунтований, він дотується промисловими споживачами.
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