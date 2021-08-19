Всі, хто спожив менше 250 кВт електроенергії — платитимуть за пільговим тарифом, інші — більше, — членкиня НКРЕКП Бабій

Так постанову уряду пояснила Ольга Бабій, членкиня Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), в ефірі програми Energo live з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.

“Постанова КМУ тільки оприлюднена. Методології, додаткових роз’яснень ще немає. Але попередньо, хто спожив 252 кВт буде сплачувати 1,68 грн/кВт-год за весь обсяг, а хто спожив 250 кВт — буде сплачувати 1,44 грн/кВт-год”, — сказала Бабій.