Вступив у дію закон, що дозволяє цивільним знищувати ворога власною зброєю
Він діятиме лише на період військового часу.
Про це повідомляє у Твіттері Верховна Рада, інформує Еспресо.TV
"Набув чинності Закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", який дає право цивільним особам чинити спротив збройній агресії РФ, використовуючи будь-яку зброю Документ діє на період військового часу", - відзначається у повідомленні.
- Нагадаємо, ще у січні Рада дозволила теробороні застосовувати стрілецьку зброю.
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