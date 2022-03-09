Вступив у дію закон, що дозволяє цивільним знищувати ворога власною зброєю

Про це повідомляє у Твіттері Верховна Рада, інформує Еспресо.TV

"Набув чинності Закон України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України", який дає право цивільним особам чинити спротив збройній агресії РФ, використовуючи будь-яку зброю Документ діє на період військового часу", - відзначається у повідомленні.

Нагадаємо, ще у січні Рада дозволила теробороні застосовувати стрілецьку зброю.

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