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Вторгнення Росії в Україну – це не просто вторгнення, це початок війни проти Європи, - Зеленський

25 лютого, 2022 п'ятниця
14:09
війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у зверненні заявив, що вторгненням на Україну Росія оголосила війну всій Європі

Про це повідомив президент України Володими Зеленський у відеозверненні в Telegram.

"Це не просто вторгнення Росії в Україну, це початок війни проти Європи, проти єдності Європи, проти елементарних прав людини в Європі, проти усіх правил співіснування на континенті. Проти того, що Європейські держави відмовляються ділити: саме кордони, ділити кордони силою", - сказав очільник держави.

Він зазначив, що вже другий день міста України зазнають ракетно-бомбових ударів.

"Танкові колони та авіанальоти максимально схожі на те, що Європа вже давно бачила під час другої світової війни і про що говорила - "ніколи знову", - наголосив Зеленський.

Але ось це є. Знову є. Зараз, у 2022 році, через 75 років після завершення другої світової війни. 
Впевнений, ви це бачите, ви всі, вся Європа. Але ми не бачимо вповні, що ви збираєтесь з цим робити, як збираєтесь захищати себе, коли так повільно допомагаєте нам в Україні.
Перелічу що вже відбулося і за це ми дякуємо.

Він подякував за допомогу від світу: секторальні санкції США, Канади, Великої Британії, ЄС, Австралії та Нової Зеландії.

Зазначається, що ці країни ввели секторальні санкції проти всіх найбільших банків РФ, найбільших російських підприємців та доступу Росії до західних технологій.

"Російські танки все ще стріляють по житловим будинкам в наших містах, бронетехніка все ще атакує в тому числі цивільних людей, звичайних громадян України", - додав Президент.

Він уточнив, що Європа має достатню силу, щоб зупини цю агресію, щоб далі очікувати від європейських держав: анулювання віз для росіян, відключення від SWIFTу, повну ізоляцію Росії, відкликання послів, нафтове ембарго, закриття неба.

"Сьогодні це все має бути на столі, бо йдеться про загрозу нам, всім нам, всій Європі.
Ще можна зупинити агресію, треба діяти без зволікань. Діяти можуть і звичайні люди, я впевнений. В кожній країні світ, в кожній країні Європа, виходьте на площі своїх міст і вимагайте миру для Європи, миру для України, зупинки цієї війни", - зазначив Зеленський.

Як наголосив президент, коли бомби падають у Києві - це відбувається у Європі, коли ракети вбивають наших людей - це загибель всіх, всіх європейців.

Він звернувся до українців за кордоном: "Вимагайте більше захисту для Європи, більше захисту для України, як частини демократичного світу. Поки державні інституції Європи не поспішають з реально дуже міцними рішеннями, кожен європеєць у своїй столиці може вже прийти у наше посольство і запропонувати свою допомогу".

Зеленський закликав вимагати від своїх урядів, щоб Україна отримала більше: більше фінансової, більше військової допомоги.

"А тепер я хочу звернутись до ЗСУ. Стійте міцно, ви - все, що в нас є. Ви - все, що захищає нашу державу", - підсумував голова уряду.

  • Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський закликав президента РФ Володимира Путіна сісти за стіл переговорів щодо війни в Україні.
  • Президент України Володимир Зеленський своїм указом утворив ставку Верховного головнокомандувача.
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