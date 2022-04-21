Вулиця Чорнобаївська та провулок Азовсталі: у Дніпрі перейменували понад 30 вулиць, назви яких були пов’язані з РФ

Про це повідомляє Дніпровська міська рада.



За наданою інформацією, у місті було перейменовано більш ніж 30 провулків та вулиць. Попередні назви були так чи інакше повʼязані із Росією.



"Топоніми перейменували у різних районах міста. Уже найближчим часом на вуличних вказівниках з’являться назви на честь українських міст, де точилися бої за свободу від окупації РФ, а також тих, хто відіграє важливу роль у цій боротьбі", - повідомляється на сайті міськради.

Рішення про перейменування вулиць ухвалили 21 квітня під час 20-ї позачергової сесії Дніпровської міськради.



З-поміж іншого в Дніпрі зʼявилися вулиці Чорнобаївська, Бучанська та Ірпінська. Вулиця Магаданська тепер називається Волонтерською, а Московський провулок став провулком Азовсталі.



"Разом із архітектурним управлінням, комісією і громадськістю ми і надалі працюватимемо в цьому напрямі. Адже назв, пов’язаних з країною-агресором ще дуже багато", — прокоментував подію мер Дніпра Борис Філатов.



Нагадаємо, 15 квітня Київрада перейменувала сквер дружби між Києвом та Москвою на сквер Героїв Маріуполя

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