Вулиця Чорнобаївська та провулок Азовсталі: у Дніпрі перейменували понад 30 вулиць, назви яких були пов’язані з РФ
У місті Дніпрі перейменували понад 30 вулиць, назви яких були пов’язані із історією країни-окупанта Росії
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
За наданою інформацією, у місті було перейменовано більш ніж 30 провулків та вулиць. Попередні назви були так чи інакше повʼязані із Росією.
"Топоніми перейменували у різних районах міста. Уже найближчим часом на вуличних вказівниках з’являться назви на честь українських міст, де точилися бої за свободу від окупації РФ, а також тих, хто відіграє важливу роль у цій боротьбі", - повідомляється на сайті міськради.
Рішення про перейменування вулиць ухвалили 21 квітня під час 20-ї позачергової сесії Дніпровської міськради.
З-поміж іншого в Дніпрі зʼявилися вулиці Чорнобаївська, Бучанська та Ірпінська. Вулиця Магаданська тепер називається Волонтерською, а Московський провулок став провулком Азовсталі.
"Разом із архітектурним управлінням, комісією і громадськістю ми і надалі працюватимемо в цьому напрямі. Адже назв, пов’язаних з країною-агресором ще дуже багато", — прокоментував подію мер Дніпра Борис Філатов.
- Нагадаємо, 15 квітня Київрада перейменувала сквер дружби між Києвом та Москвою на сквер Героїв Маріуполя
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