Вважати, що Москва стане адекватним світовим гравцем завдяки модернізації було помилкою, – посол США при ОБСЄ

Про це в інтерв'ю Gazeta.ua розповів посол США при ОБСЄ Майкл Карпентер.

"Ідея, що в міру того, як Росія буде ставати більш заможною, як там буде розвиватися середній клас через торгівлю та зовнішні інвестиції, ставатиме все більш відповідальним міжнародним гравцем. Що буде відігравати стабілізуючу роль у світі та регіоні. Усе виявилося абсолютно не так, а радше навпаки", - сказав Карпентер.

За його словами, західні країни вирішили інтегрувати Росію в усі міжнародні структури, включаючи Світову організацію торгівлі, багаторівневі системи контролю за озброєннями.

Попри все це, Росія цілковито порушила всі норми та принципи міжнародної системи безпеки, міжнародні правила. Це один із центральних провалів західної політики щодо Росії, сказав посол США при ОБСЄ.

19 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його попередниця на посаді Ангела Меркель вела помилкову економічну політику стосовно Росії. Водночас він підтримав Меркель у бажанні мирно співіснувати з Росією.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb