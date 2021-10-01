Wizz Air почне літати з Києва до Стокгольма
Європейський лоукостер Wizz Air запускає авіарейси з Києва до Стокгольма (Швеція)
Про це повідомили у пресслужбі авіакомпанії, передає РБК-Україна.
Угорська авіакомпанія Wizz Air з 16 грудня цього року почне літати з Києва в аеропорт Стокгольм-Скавста.
Рейси здійснюватимуться в аеропорт Стокгольм Скавста. Ціни на квитки стартують від 809 грн або €25,99 і вже доступні для бронювання на сайті компанії.
"Ми раді повідомити про новий маршрут Wizz Air, який з'єднає Київ зі Стокгольмом Скавста, з грудня цього року. Ми вважаємо, що цей прямий зв'язок зміцнить культурні та економічні зв'язки між Україною та Швецією, і створить можливості для яскравих подорожей за низькими цінами", – зазначила менеджер з корпоративних комунікацій Wizz Air Пауліна Госк.
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