Wizz Air почне літати з Києва до Стокгольма

Про це повідомили у пресслужбі авіакомпанії, передає РБК-Україна.

Угорська авіакомпанія Wizz Air з 16 грудня цього року почне літати з Києва в аеропорт Стокгольм-Скавста.

Рейси здійснюватимуться в аеропорт Стокгольм Скавста. Ціни на квитки стартують від 809 грн або €25,99 і вже доступні для бронювання на сайті компанії.

"Ми раді повідомити про новий маршрут Wizz Air, який з'єднає Київ зі Стокгольмом Скавста, з грудня цього року. Ми вважаємо, що цей прямий зв'язок зміцнить культурні та економічні зв'язки між Україною та Швецією, і створить можливості для яскравих подорожей за низькими цінами", – зазначила менеджер з корпоративних комунікацій Wizz Air Пауліна Госк.

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