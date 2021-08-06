Я хочу з'їсти його дітей, - Макгрегор про Хабіба
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор заявив, що хоче з'їсти дітей Хабіба Нурмагомедова
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на "Трибуну".
Макгрегор емоційно відреагував на участь Хабіба Нурмагомедова в подкасті Майка Тайсона.
"Я хочу з'їсти його дітей! Коли він взагалі їх бачив в останній раз? Дружину? Маму? Як щодо того, щоб провести час зі своїми дітьми та сім'єю для різноманітності і не вимовляти моє ім'я до того, як знову опинишся десь в пастці? Наступного разу тобі може не так повезти", - написав Макгрегор у Twitter, а потім видалив.
Нурмагомедов виховує трьох дітей. Хабіб Нурмагомедов оголосив про завершення кар'єри 25 жовтня після перемоги над Джастіном Гейджі на UFC 254. Після цього президент UFC Дейна Вайт неодноразово говорив, що проведе зустріч з росіянином, де вони визначаться з майбутнім спортсмена. Сторони зустрілись і Вайт оголосив, що Хабіб більше не виступатиме у UFC.
- 11 липня ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор поступився американцю Дастіну Пуар'є технічним нокаутом через перелом ноги.
- 12 липня Макгрегор пригрозив сім'ї Дастіну Пуар'є, коли зламав ногу в їхньому бою.
- 13 липня славетний боксер Флойд Мейвезер поглумився над єдиноборцем Конором Макгрегором, який зазнав поразки від Дастіна Пуар'є технічним нокаутом.
- Після цього колишній чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов спрогнозував майбутнє ексчемпіона двох дивізіонів Конора Макгрегора.
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