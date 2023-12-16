"Я не змінював номер": Макрон відреагував на слова Путіна про відсутність діалогу

Про це повідомляє Le Monde, з посиланням на пресконференцію Макрона.

Макрон пояснив, що готовий говорити з Путіним, оскільки це може призвести до закінчення війни РФ проти України.

"Я не почав війну в односторонньому порядку, порушивши договори, на які погодився. І не Франція вирішила вчинити воєнні злочини на півночі України, що зробило дискусії практично неможливими. Ну, треба бути серйозним, тому в мене дуже проста позиція. Я не міняв свого номера", — заявив він, натякаючи на те, що Путін може зателефонувати йому в будь-який момент.

У перші тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Макрон кілька разів говорив телефоном із Путіним. Востаннє Макрон і Путін говорили 3 травня 2022 року.