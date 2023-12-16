"Я не змінював номер": Макрон відреагував на слова Путіна про відсутність діалогу
У п’ятницю, 15 грудня, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він розглядає можливість переговорів із Путіним, якщо він готовий до встановлення миру в Україні
Про це повідомляє Le Monde, з посиланням на пресконференцію Макрона.
Макрон пояснив, що готовий говорити з Путіним, оскільки це може призвести до закінчення війни РФ проти України.
"Я не почав війну в односторонньому порядку, порушивши договори, на які погодився. І не Франція вирішила вчинити воєнні злочини на півночі України, що зробило дискусії практично неможливими. Ну, треба бути серйозним, тому в мене дуже проста позиція. Я не міняв свого номера", — заявив він, натякаючи на те, що Путін може зателефонувати йому в будь-який момент.
У перші тижні повномасштабного вторгнення Росії в Україну Макрон кілька разів говорив телефоном із Путіним. Востаннє Макрон і Путін говорили 3 травня 2022 року.
- Путін в ході пресконференції за підсумками року сказав, що у нього були "досить хороші" стосунки з президентом Франції Еммануелем Макроном, але "з якогось моменту" французький лідер припинив спілкування.
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