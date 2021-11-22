Я переїду його, немов вантажівка, - Ф'юрі спробував залякати Усика перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу

Про це повідомляє iFL TV.



Ф'юрі має намір "переїхати" Усика.



"Мені байдуже, з ким битися. Я погоджуся на бій з маленьким крузером (Усик - прим.) і покажу, як влаштувати дрібному хлопцю хорошу прочуханку. Я його переїду, немов вантажівка, як це було з Деонтеєм Вайлдером. Але потім я здам назад і ще раз його переїду. Ось що я з ним зроблю. Він занадто дрібний. Зараз така ситуація, що моя думка нічого не означає відносно мого бажаного наступного опонента. Мені доведеться провести бій з суперником, який доступний, а не з тим, з ким хочу", - сказав Ф'юрі.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC.