Я переїду його, немов вантажівка, - Ф'юрі спробував залякати Усика перед боєм за звання абсолютного чемпіона світу
Британець Тайсон Ф'юрі висловився про потенційний бій з українцем Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі
Про це повідомляє iFL TV.
Ф'юрі має намір "переїхати" Усика.
"Мені байдуже, з ким битися. Я погоджуся на бій з маленьким крузером (Усик - прим.) і покажу, як влаштувати дрібному хлопцю хорошу прочуханку. Я його переїду, немов вантажівка, як це було з Деонтеєм Вайлдером. Але потім я здам назад і ще раз його переїду. Ось що я з ним зроблю. Він занадто дрібний. Зараз така ситуація, що моя думка нічого не означає відносно мого бажаного наступного опонента. Мені доведеться провести бій з суперником, який доступний, а не з тим, з ким хочу", - сказав Ф'юрі.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Тайсон Ф'юрі 10 жовтня у Лас-Вегасі нокаутував американця Деонтея Вайлдера та відстояв пояс чемпіона світу WBC.
- Нагадаємо, 17 листопада Тайсон Ф'юрі висловив бажання провести наступний поєдинок проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
- 18 листопада Ф'юрі запропонував Усику відмовитися від реваншу з Ентоні Джошуа та провести бій за звання абсолютного чемпіона світу.
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