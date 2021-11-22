Я розшифрував його і спричинив збій у роботі, - кривдник Ломаченка Лопес назвав українця найтехнічнішим боксером світу

Про це повідомляє XSport.



За словами Лопеса, Ломаченко - найтехнічніший боксер світу.



"Коли хтось намагався битися зі мною – він опинявся на настилі. А ті, хто намагався мене перебоксувати, були перебоксовані мною.

Найтехнічніший боксер у нашому спорті, якого всі називають "Хай-Тек" чи "Матриця". Що ж, я розшифрував його і спричинив збій у його роботі", - сказав Лопес.



У жовтні 2020 володар пояса IBF (Міжнародної боксерської федерації) Теофімо Лопес завдав поразки Василю Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Теофімо Лопес 27 листопада у бою проти австралійця Джорджа Камбососа вперше захищатиме звання абсолютного чемпіона світу, яке він здобув у жовтні 2020 року в поєдинку проти українця Василя Ломаченка. Василь Ломаченко 11 грудня у Нью-Йорку зустрінеться з колишнім чемпіоном світу IBF Річардом Коммі з Гани. Нагадаємо, 9 листопада Теофімо Лопес знову заявив, що не має наміру зустрічатися у реванші з Василем Ломаченком. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb