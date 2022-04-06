Я розумію, чому вимкнули канали Медведчука, але не розумію, чому це відбулось з "Еспресо", – Арсеній Яценюк про вимкнення "Еспресо" з мережі Т2
Яценюк зауважив, що "Еспресо" та "5 канал" – це телеканали революції: як і Помаранчевої революції, так і Революції Гідності
Про це він сказав в етері Espreso TV.
Яценюк наголосив: "Хочу висловити підтримку журналістам телеканалу "Еспресо" за те, що ви робите велику роботу, аби українці знали правду. Те саме стосується журналістів "5 каналу" та "Прямого". Рішення щодо відключення цих каналів з мережі мовлення Т2 є несправедливим та неправильним. Що більше, воно непояснене жодними державним органом чи чиновником. Я розумію, чому вимкнули канали Медведчука, але не розумію, чому це відбулось з "Еспресо".
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Також він додав: “На цих телеканалах працюють дуже достойні журналісти Тож ще раз наголошую – це вимкнення "Еспресо", "5 каналу" та "Прямого" – це неправильне, несправедливе рішення, а також юридично та політично не правильне".
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