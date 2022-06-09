Я щасливий, що живий. Адвокат Масі Найєм розповів про свій стан після поранення

Про свій стан він написав у фейсбук.

"Я не можу довго говорити, чи переписуватись. Бо в мене дуже болить голова і місце, де було око. Але маєте знати що всі ваші слова, думки, молитви – допомогли: я чудом живий. Це чудо: мої побратими, люди, які вивезли, лікарі, мій брат і рідні, друзі... Без фото. Кому треба – за пару днів напишу, як побачитись. Але мені таки треба час на відновлення і повернення в те життя. Дякую ще раз. Я щасливий, що живий. Це все варто було, бо я не хочу жити в рускам мірє. Навіть з двома очима. Дуже чекаю новин, що наш Сашко теж живий", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, 5 червня стало відомо, що відомий адвокат Масі Найєм, який захищав Україну на війні з Росією, отримав поранення. Його госпіталізують до лікарні у Дніпрі

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb