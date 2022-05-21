Я впевнений, це не буде затяжна війна, - нардеп Тарута
Сергій Тарута, народний депутат України вважає, що через 20-30 днів ворог зазнає від ЗСУ великих втрат та за три місяці зможемо вичистити українські землі від агресора
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
Нардеп зауважив, що немає іншого сценарію для України, як очистити свою землю від ворога, і це абсолютно реально.
"Я впевнений, що це не буде затяжна війна. За три-три з половиною місяці ми повністю вичистимо від цих тварюк і Донецьку, і Луганську, і Херсонську, і південь Запорізької областей. Я у цьому переконаний, бо знаю що йде і коли. Хочу сказати, що через 20 днів у нас буде можливість піти у контрнаступ і на Донецькому напрямку, і на Херсонському" – запевнив Сергій Тарута.
Народний депутат зауважив, що після знищення російської армії, путінському режиму буде складно й ще складніше буде відновлювати їм свій військовий потенціал з тими санкціями, які вони вже мають.
"А ми, якщо не будемо втрачати часу, за два-три роки, можемо зробити повністю весь захист нашого кордону, я у цьому впевнений. Час війни показав наші слабкі сторони, що ми не займалися реально армією. Але наші військові та командування мають дух і пройшли за вісім років велику школу на Донбасі. Ми чекаємо зброю, яка йде дуже ефективно і, я думаю, за 20-30 днів вже з новою допомогою знищимо противника на наших територіях" – розповів Тарута.
Сергій Тарута зазначив, якщо потім хтось захоче піти на українську землю, то після нашої відсічі, у них повністю зникне таке бажання.
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