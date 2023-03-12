Ядерний бомбардувальник США та винищувачі Польщі пролетіли уздовж кордону РФ
Американській ядерний бомбардувальник В-52 та польські винищувачі пролетіли уздовж кордону з Росією
Про це повідомив віцепрем'єр Польщі Маріуш Блащак.
"Польські винищувачі знову супроводжували американський бомбардувальник B-52. Це важлива частина вправ щодо взаємодії. Разом ми дбаємо про безпеку східного флангу НАТО", - мовиться в дописі віцепрем'єра.
Так, курс літака можна було відстежити на порталі Flightradar, що в режимі реального часу передає маршрути літаків в усьому світі. Видно, що бомбардувальник пролетів через балтійські країни, Литву, Латвію та Естонію, які межують з РФ.
- Нагадаємо, у грудні 2022 США представили найновіший ядерний бомбардувальник-невидимку B-21, який поступово замінить літаки В-1 і В-2, що перебувають на озброєнні країни ще з часів холодної війни.
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