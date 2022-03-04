Ядерний тероризм вимагає рішучих дій. Світ має не спостерігати, а допомагати, - Зеленський

Про це Зеленський написав у своєму Twitter.



"Ядерний тероризм вимагає рішучих дій у відповідь. На засіданні Радбезу ООН ми закликали закрити небо над Україною та започаткувати операцію з підтримання миру й безпеки. Мета – вберегти небезпечні об'єкти. Світ має не спостерігати, а допомагати!", - написав президент України Володимир Зеленський.

Ядерний тероризм вимагає рішучих дій у відповідь. На засіданні Радбезу #ООН ми закликали закрити небо над ???????? та започаткувати операцію з підтримання миру й безпеки. Мета – вберегти небезпечні об'єкти. Світ має не спостерігати, а допомагати! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 4, 2022

4 березня Президент України Володимир Зеленський поскаржився на саміт НАТО, де прийняли рішення не робити безпілотну зону над територією України.

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