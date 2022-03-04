Ядерний тероризм вимагає рішучих дій. Світ має не спостерігати, а допомагати, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський продовжує вимагати у світових партнерів закрити небо над Україною
Про це Зеленський написав у своєму Twitter.
"Ядерний тероризм вимагає рішучих дій у відповідь. На засіданні Радбезу ООН ми закликали закрити небо над Україною та започаткувати операцію з підтримання миру й безпеки. Мета – вберегти небезпечні об'єкти. Світ має не спостерігати, а допомагати!", - написав президент України Володимир Зеленський.
- 4 березня Президент України Володимир Зеленський поскаржився на саміт НАТО, де прийняли рішення не робити безпілотну зону над територією України.
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