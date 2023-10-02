Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд Як отримувати допомогу США та залишатися незалежними
OPINION

Як отримувати допомогу США та залишатися незалежними

Мар'ян Заблоцький
2 жовтня, 2023 понедiлок
21:11
Погляд Заблоцький

Відсутність допомоги Україні від Сполучених Штатів у тимчасовому бюджеті — це дуже погана новина. Так, до нас їде і ще довго буде їхати попередньо оголошена зброя. Але якщо була одна затримка фінансування, то може бути й інша.

Ми повинні вибудувати взаємовідносини зі США таким чином, аби бути впевненими у їх підтримці через 5, 10, 20 років і на покоління вперед. 

Наприклад, держава Ізраїль в принципі не хвилюється за воєнну допомогу Штатів, навіть маючи ядерну зброю і навіть коли їх керівництво відкрито конфліктує з Президентом Америки, яскравий приклад — Нетаньяху з Обамою. До слова, Ізраїль за всю історію отримав понад 150 мільярдів доларів допомоги від Сполучених Штатів, цьогоріч отримає ще 3,8.

То ж що нам варто зробити, аби бути настільки ж успішними й водночас незалежними?

1. Слід більш тісно скооперуватися діаспорами та опозиціонерами до тоталітарних режимів. Без Росії неможливе функціонування диктатури на Кубі, в Сирії, Ірані, Венесуелі, Північній Кореї, Нікарагуа та ряді африканських країн. Ми повинні переконати протестні сили цих держав в тому, аби співпрацювали, виступали та лобіювали поруч з нами фінансову підтримку України. Зі свого боку також можемо просити наших європейських колег не фінансувати жодних програм для кубинської хунти, яка де-юре є "законною владою". Також від свого імені варто наголошувати на введені санкцій стосовно цих режимів. Опозиція до Ірану — це одна з причин по якій Азербайджан озброєний ізраїльською зброєю, навіть ракетами з дальністю 400 км, про які ми нині тільки мріємо. Є цілком немала вірогідність програти дипломатичну боротьбу, якщо мова буде йти про окремі країни, а не цінності. Під ними я маю на увазі всеохоплюючу підтримку свободи й всеохоплюючий бойкот тоталітаризму — де б він не був і куди б не пускав своє отруйне коріння навіть під прикриттям. 

2. Вдячність, вдячність і ще раз вдячність. Говорив раніше, повторюся знову. У Вашингтоні є два пам’ятники українцям у центрі міста — Тарасу Шевченку та жертвам Голодомору. Скільки в Україні монументів видатним американцям? Нуль. Ми повинні віддячити хоча б вшануванням їх видатних особистостей. Я, наприклад — великий фанат Рональда Рейгана — ідола республіканців. Давно просуваю ідею встановлення йому пам’ятника на місці якогось знесеного комуністичного сміття. З 2015 року відвідую ключові заходи республіканців. Тому переконаний, що такий простий крок дав би нову енергію GOP-ам, і ми б говорили уже зовсім в іншому тоні. Серед них нині, на жаль, панує хибна думка, що українці нібито сприймають лише демократів, а їх партія — це Трамп і дрімучі "церква по неділям, ні абортам та одностатевому коханню". Звісно, це не так. І співпрацювати, як би ми не звикли до Байдена, доведеться з обома політичними силами. Чим швидше ми до цього пристосуємо інформаційний порядок денний, тим швидше побачимо в бюджеті Дядька Сема життєво необхідні нам мільярди доларів та перелік зброї.

Джерело

Про автора. Мар'ян Заблоцький, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
США
Читайте також:
обстріл, ППО
1 жовтня, 2023 неділя
Повітряні сили вночі знищили 16 із 30 ворожих "шахедів"
1 жовтня, 2023 неділя
Гольфстрім сповільнюється через зміни клімату: на що це вплине
2 жовтня, 2023 понедiлок
Байден закликав республіканців підтримати законопроект про надання додаткової допомоги Україні
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.41
    Купівля 37.41
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 39.86
    Продаж 40.83
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
2 жовтня
21:46
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Дипломат Безсмертний припустив, через що може розпочатися загальноєвропейська війна країн між собою
21:36
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Сили оборони продовжують наступ на Мелітопольському напрямку та штурми під Бахмутом, - Генштаб
21:29
Ексклюзив
Прапор США
Чалий про проєкт бюджету США: уперше допомога Україні зброєю стала розмінною монетою між двома партіями
21:01
Ігор Коломойський
Росія внесла Коломойського до списку терористів та екстремістів
20:57
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
20:16
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Пріоритетне знищення систем ППО, військових об'єктів ворога та переваги F-16 у бою проти російського Су-35. Колонка Сергія Згурця
20:14
OPINION
Сергій Гузь
До дискусії про напрямки пенсійної реформи
19:40
Фільм "Довбуш" понад місяць збирає повні зали: продано понад 390 тис. квитків
19:28
Оновлено
На фото: Віталій Новицький
Після російської атаки на Херсон у лікарні помер поліціянт
19:16
На фото: Директорка музею Голодомору Леся Гасиджак
Керівниця Музею Голодомору подала до суду після цькувань у соцмережах
19:15
Електроенергія
Росіяни атакували склад матеріалів ДТЕК на Дніпропетровщині
19:09
екологія війна
Прокурори зафіксували понад 265 воєнних злочинів РФ проти довкілля та 14 випадків екоциду
19:03
Азербайджан
Збереження культури та конфіскація зброї: Азербайджан представив план реінтеграції вірмен Нагірного Карабаху
19:02
Обмежити доступ дітей до інтернету практично неможливо і не варто, - Лісовий
19:00
Ексклюзив
Жозеп Боррель
"Росія перетворює на зброю голод та енергію": Боррель прокоментував російську морську блокаду
19:00
Огляд
Переможні новини 586 дня війни: "Армія дронів" знищила рекордну кількість російської техніки, а партизани в Криму пробралися на аеродром окупантів
18:59
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Динамо - Олександрія
УПЛ: результати всіх матчів 9-го туру
18:56
Ексклюзив
Нагірний Карабах
Нагірний Карабах покинуло все вірменське населення, - політолог 
18:48
Роберт Фіцо і Віктор Орбан
Фіцо може стати новим Орбаном, - політолог Фесенко про результати виборів у Словаччині
18:43
США Україна
Politico: Захід може відмовитися від підтримки України, якщо вона не буде боротися з корупцією
18:41
Австралія
"Захищаючи Україну – захищаємо свободу": по всьому світу відбуваються акції до Дня захисників та захисниць України
18:21
На фото: очільники МЗС
Зеленський нагородив орденами п'ятьох очільників МЗС
18:15
Ексклюзив
Жозеп Боррель
Найсерйозніші безпекові зобов'язання, які ми можемо запропонувати в Україні, - це членство у ЄС, - Боррель
18:12
На фото: танк Leopard
Україна отримала перші відремонтовані в Польщі танки Leopard
18:10
курс валют
НБУ впроваджує режим керованої гнучкості обмінного курсу
17:53
Китай
У день утворення КНР, Китай випустив анімаційний ролик про "воз'єднання" з Тайванем
17:47
Новини компаній
Лайфхак для криптотрейдерів. Цією карткою розрахуєтесь біткоїном навіть за каву
17:41
Оновлено
Окупанти завдали двох ударів по Куп'янську на Харківщині: є поранені
17:35
Відпустив вбивцю Гонгадзе та переслідував Луценка: суддю Слинька довічно утримуватиме держава, - Слідство. Інфо
17:34
Огляд
Мобілізація, повістки
Мобілізація у жовтні 2023: чи буде посилена та кого можуть призвати
17:32
Пауза після 11-го санкційного пакету проти РФ вже надто затягнулася, - Зеленський
17:19
Ексклюзив
ракети Taurus
Не варто хвилюватися: Defense Express про надання Україні Taurus
17:17
Ексклюзив
Микола Княжицький
Влада блокує роботу українських політиків закордоном, - нардеп Княжицький
17:15
Ексклюзив
Олексій Арестович
Після повернення до України Арестович має бути арештованим, - нардеп Дунда
17:05
українські полонені
Зеленський підписав закон щодо передачі зарплат полонених їхнім сім’ям
17:03
На Херсонщині підірвався псевдорозмінувальник, якого найняв фермер
16:45
Андрій Юсов
"Отримали дуже цінну інформацію": Юсов про спецоперацію "Бариня"
16:40
Блокнот і клавіатура
Сайт Еспресо.TV у списку медіа без джинси і з дотриманням професійних стандартів
16:39
Данія
Данія відкриє офіс посольства в Миколаєві, де опікуватиметься відновленням регіону
16:31
На Одещині викрили ОЗУ, яке вирубувала ботанічний заказник з червонокнижними деревами
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV