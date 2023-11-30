План "деорБАНізації" Заходу
Інфографіка
Як приготувати пампушки з часником до борщу? Ділимось рецептом
Смачні та пухкі пампушки з часничком — чудове додаткове блюдо до багатьох страв, а особливо до наваристого борщу з салом. Традиційно їх готують в духовці, але можна і на сковороді
Пампушки з часником: рецепт
Інгредієнти:
- вода — пів склянки
- сіль — половина чайної ложки
- цукор — половина чайної ложки
- дріжджі — одна чайна ложка (сухі)
- борошно — одна склянка
- олія — 50 мл
- кріп — один пучок
- часник — один зубчик.
Спосіб приготування пампушок з часником:
- вливаємо теплу воду в миску
- додаємо дріжджі
- додаємо сіль і цукор
- перемішуємо
- вливаємо 20 мл рослинної олії
- додаємо борошно
- замішуємо тісто
- залишаємо тісто на 40 хв.
- виминаємо тісто його
- формуємо пампушки
- видавлюємо часник у миску
- додаємо подрібнений кріп
- вливаємо 20 мл рослинної олії
- перемішуємо
- викладаємо пампушки на розігріту сковороду з рослинною олією
- смажимо їх на помірному вогні по 1 хв. з кожного боку
- викладаємо пампушки на блюдо
- змащуємо їх часниково-кроповим соусом.
Смачного!
Залиште коментар
Читайте також:
Київ
+1°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.06 Купівля 37.06Продаж 37.64
- EUR Купівля 40.2Продаж 41.17
- Актуальне
- Важливе
2023, четвер
30 листопада
15:48
Передавали в коробці з-під віскі: НАБУ викрило суддів Київського апеляційного суду на хабарі $35 тис.
15:26
Дослідження кулінарних особливостей українців: завершились зйомки гастрономічного проєкту "Тісто"
14:40
Близько 20 силовиків, яким інкримінують злочини проти учасників Революції Гідності, досі працюють у правоохоронних органах
14:35
Огляд
Генрі Кіссінджер: політик світового масштабу, який пропонував американцям і росіянам "помиритися" навіть ціною України
14:04
OPINION
Блокада кордону. Туск буде польським прем'єром, а не українським, і це треба врахувати
13:02
Оновлено
ЗМІ пишуть про роботу ГУР: у Криму на всіх каналах IPTV запустили звернення Зеленського
12:10
Ексклюзив
Перспектива оточення росіян та рух до Криму: генерал Маломуж про дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщини
12:05
Огляд
Блокування польського кордону свідчить про напругу у темі інтеграції України до ЄС, а події на фінсько-російському кордоні можуть бути лише початком. Акценти світових ЗМІ 30 листопада
11:55
Україна залучила в роботу додаткові енергоблоки: ситуація в енергосистемі станом на 30 листопада
11:45
Сприяє експорту російського газу: бельгійська газова компанія потрапила до переліку спонсорів війни
11:37
Інфографіка
Криза на польсько-українському кордоні - подарунок для Росії? Експерт: Я не вірю у збіги обставин
11:17
У РФ повідомили, що Болгарія не пустила літак Лаврова, який летів на зустріч ОБСЄ, через Захарову на борту
10:54
Оновлено
РФ уночі вдарила по Донеччині 6 ракетами С-300: під завалами знайшли загиблого, щонайменше 10 постраждалих