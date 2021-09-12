Як реабілітаційні центри для залежних стають конкурентами поліції

Спеціальне розслідування журналістів "Еспресо" – у програмі “Вечір з Миколою Княжицьким”.



Сергій Хмиров − пастор протестантської церкви "Царство Бога" в Чернігові. Понад сім років він займався реабілітацією нарко- й алкозалежних, співпрацював з наркологічним центром. Тепер йому та ще трьом працівникам цього центру інкримінують організацію злочинної групи. У поліції стверджують, що клієнтів реабілітаційного центру утримували проти їхньої волі. Якщо суд визнає чоловіків винуватими, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.



Справу проти Сергія відкрили за заявами трьох колишніх пацієнтів наркологічного центру. Проте військовий капелан Геннадій Мохненко, який очолив міжконфесійну комісію для розслідування, вважає, що пацієнти подали заяви під примусом.



"Під час нападу на центр затримали 21 людину. Їх катували, не давали їсти, а згодом через погрози та тиск змусили 6 людей написати заяву. Троє з них на ранок забрали її, а троє залишили", − ділиться капелан.



Власне, заяви − це і є всі докази проти затриманих, адже обшуки в реабілітаційному центрі та квартирі пастора нічого не дали. На суди потерпілі двічі не з'являлися. Натомість до будівлі суду приходили інші пацієнти реабілітаційного центру. Вони вимагали в поліції відпустити підозрюваних, адже їм вони завдячують життям. Також капелан розповів, що вони з комісією взяли безліч інтерв’ю, опитали свідків, людей, які проходили реабілітацію, та їхні родини.



"Ми з’ясували, що центр працював у повністю відкритому режимі. Ті, хто перебував на лікуванні, виїжджали з центру, ходили на футбол чи їздили в лазню, а також готували їжу для нужденних і годували їх", − зауважив Геннадій Мохненко.



Окрім цього, за місяць до затримання пастора Сергія до центру часто навідувався місцевий прокурор, а роботу закладу контролював дільничний, проте жодних претензій не виникало.



Натомість сьогодні у правоохоронних органів – свою версія того, як відбувалася реабілітація в центрі.



"Будь-який громадянин міг домовитися з організатором про поміщення людини в цей заґратований будинок. Для цього вказували пацієнта та за ним у будь-яку точку виїжджала група чоловіків і примусово доставляла в Чернігів. У них відбирали речі та забороняли контактувати з зовнішнім світом", − зазначив голова Нацполіції у Чернігівській області Володимир Нідзельський.



Капелан, який ініціював з громадою власне розслідування, зауважив, що часто реабілітаційні центри "забирають роботу" в недобросовісних поліціянтів, які займаються наркоторгівлею.



"Ні для кого не секрет, що люди в силових структурах часто покривають наркоторгівлю. Часто християнські центри, які займаються реабілітацією залежних, стають "конкурентами" для силовиків", − зауважив капелан Мохненко.



Після поліцейської облави реабілітаційний центр у Чернігові закрили. Капелан розповів, що через це вже є жертви: "Був хлопчина, за два тижні до нападу на центр поїхав на роботу, але хотів повернутися, щоб продовжити лікування. Коли він повернувся, то центр був закритий. Тоді він зірвався і помер".