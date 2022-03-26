Як убезпечити листування у месенджерах. Мінцифри опублікувало пояснення

Інформацію повідомили у Telegram.



"Зараз для багатьох українців смартфон став універсальною цифровою зброєю у війні проти агресора. Завдяки йому ми можемо повідомляти ЗСУ про техніку окупанта, боротися з російською пропагандою або просто спілкуватися зі своїми знайомими в месенджерах",- йдеться у повідомленні.



Що не варто надсилати:

Не діліться геолокацією. Не варто повідомляти про ваше місце перебування, розташуванням українських військ чи складами зберігання боєприпасів ЗСУ. Усе, що може прочитати в листах ваш знайомий — може побачити й ворог.

Не пересилайте паролі від банківських карток, гаджетів тощо. Або використовуйте спеціальні програми зашифрованих миттєвих повідомлень.

З метою безпеки не надсилайте в месенджери інформацію про пересування ворога, краще повідомити про це ЗСУ через чатбот єВорог (@evorog_bot), після чого видаліть листування.

Нагадаємо, VK вже фактично залишились без пошти Mail.ru, а платіжні карти "Мир" – без доступу до Apple Pay та Google Pay. У Мінцифри розповіли про нові успіхи цифрової блокади Росії та Білорусі.

"Будьте уважні та не забувайте про правила безпечного листування в соцмережах і месенджерах, ставте надійні паролі та бережіть себе та близьких", - додають у Мінцифри.