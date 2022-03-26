Як убезпечити листування у месенджерах. Мінцифри опублікувало пояснення
Міністерство цифрової трансформації України опублікувало правила безпечного спілкування у соцмережах та месенджерах
Інформацію повідомили у Telegram.
"Зараз для багатьох українців смартфон став універсальною цифровою зброєю у війні проти агресора. Завдяки йому ми можемо повідомляти ЗСУ про техніку окупанта, боротися з російською пропагандою або просто спілкуватися зі своїми знайомими в месенджерах",- йдеться у повідомленні.
Що не варто надсилати:
- Не діліться геолокацією. Не варто повідомляти про ваше місце перебування, розташуванням українських військ чи складами зберігання боєприпасів ЗСУ. Усе, що може прочитати в листах ваш знайомий — може побачити й ворог.
- Не пересилайте паролі від банківських карток, гаджетів тощо. Або використовуйте спеціальні програми зашифрованих миттєвих повідомлень.
- З метою безпеки не надсилайте в месенджери інформацію про пересування ворога, краще повідомити про це ЗСУ через чатбот єВорог (@evorog_bot), після чого видаліть листування.
- Нагадаємо, VK вже фактично залишились без пошти Mail.ru, а платіжні карти "Мир" – без доступу до Apple Pay та Google Pay. У Мінцифри розповіли про нові успіхи цифрової блокади Росії та Білорусі.
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