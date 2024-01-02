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Розповімо, як правильно варити кукурудзяну кашу
Смачний, корисний та поживний сніданок для всієї родини! Кукурудзяна крупа містить багато корисних речовин і мікроелементів, її навіть як одну з перших круп починають вводити в прикорм маленьких дітей
Інгредієнти для приготування каші з кукурудзи:
- кукурудзяна крупа - 100 г
- вода - 300 мл
- молоко - 300 мл
- вершкове масло - 30 г
- цукор - 1.5 чайн. л.
- сіль - 2 г
Покрокове приготування кукурудзяної каші:
- кукурудзяну крупу потрібно промити
- крупу кладемо в каструлю з товстим дном, заливаємо її чистою фільтрованою водою (води має бути більше крупи втричі)
- ставимо кукурудзяну кашу на вогонь
- доводимо суміш до кипіння, постійно помішуючи ложкою, піну з поверхні знімаємо ложкою
- після закипання каша почне густіти
- додаємо цукор, сіль, вливаємо половинку молока, перемішуємо
- знову даємо закипіти каші
- вливаємо молоко, що залишилося, перемішуємо
- даємо каші закипіти
- вимикаємо вогонь
- перемішуємо кашу
- вона за консистенцією повинна бути рідкою
- кладемо в каструлю з кукурудзяною кашею шматочок вершкового масла
- накриваємо каструлю кришкою
- залишаємо кашу настоятися на плиті під кришкою близько 20 хв.
- за цей час каша значно загусне
- можна подавати кукурудзяну кашу до столу, з вершковим маслом, ягодами, сухофруктами чи джемом.
Смачного!
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