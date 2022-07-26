Як важкохворим і травмованим українцям подати заявку на лікування за кордоном. Роз'яснення МОЗ
Якщо людина має тяжке захворювання або отримала травму внаслідок війни, вона може подати попередню заявку на Програму медичної евакуації
Як це зробити, роз'яснили у Міністерстві охорони здоров'я України.
Для цього на сайті відомства в розділі "Опитування" слід заповнити анкету та чекати на зворотний зв'язок.
Хто може подати таку заявку
- пацієнти з травмами, отриманими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;
- пацієнти, які потребують надання комбустіологічної допомоги (з опіками);
- діти та дорослі з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги.
Кожен випадок, як пояснюють в МОЗ, розглядається окремо.
Підготовка пацієнта до медичної евакуації триває зазвичай від 3-4 днів до 2 тижнів. Комунікацію з клініками та міжнародними партнерами здійснює міністерство.
Транспортування і лікування українських громадян фінансують міжнародні організації, а також країни, які приймають українців.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну завдяки безпрецендентній міжнародній підтримці МОЗ вдалося евакуювати до медичних закладів країн-партнерів понад 1200 пацієнтів.
Українські біженці (а це всі, хто перетнув кордон після 24 лютого 2022 року й отримав тимчасовий захист в одній з цих країн), мають право на безплатну медичну допомогу на рівні з громадянами тих країн, де вони знайшли прихисток від війни.
Якщо ж пацієнт лікується в Україні, видатки на його лікування, як і до великої війни, покриває Національнальна служба здоров'я України в рамках Програми медичних гарантій.
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