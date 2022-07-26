Як важкохворим і травмованим українцям подати заявку на лікування за кордоном. Роз'яснення МОЗ

Як це зробити, роз'яснили у Міністерстві охорони здоров'я України.

Для цього на сайті відомства в розділі "Опитування" слід заповнити анкету та чекати на зворотний зв'язок.

Хто може подати таку заявку

пацієнти з травмами, отриманими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

пацієнти, які потребують надання комбустіологічної допомоги (з опіками);

діти та дорослі з новоутвореннями, які потребують надання високоспеціалізованої медичної допомоги.

Кожен випадок, як пояснюють в МОЗ, розглядається окремо.

Підготовка пацієнта до медичної евакуації триває зазвичай від 3-4 днів до 2 тижнів. Комунікацію з клініками та міжнародними партнерами здійснює міністерство.

Транспортування і лікування українських громадян фінансують міжнародні організації, а також країни, які приймають українців.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну завдяки безпрецендентній міжнародній підтримці МОЗ вдалося евакуювати до медичних закладів країн-партнерів понад 1200 пацієнтів.

Українські біженці (а це всі, хто перетнув кордон після 24 лютого 2022 року й отримав тимчасовий захист в одній з цих країн), мають право на безплатну медичну допомогу на рівні з громадянами тих країн, де вони знайшли прихисток від війни.

Якщо ж пацієнт лікується в Україні, видатки на його лікування, як і до великої війни, покриває Національнальна служба здоров'я України в рамках Програми медичних гарантій.

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