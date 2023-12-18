Як відіпрати білі шкарпетки в домашніх умовах: дієві способи

Відбілювання шкарпеток в домашніх умовах - це ефективний спосіб відновити їхню білизну та свіжість без залучення складних хімічних засобів. Дізнайтеся, як легко і ефективно відіпрати шкарпетки вдома, використовуючи доступні засоби та ефективні прийоми для досягнення найкращих результатів.

Чи всі білі шкарпетки можна замочувати в гарячій воді?

Більшість способів для відбілювання шкарпеток включають кип'ятіння або використання окропу. Для того, щоб не зіпсувати виріб необхідно знати, які тканини можуть витримати вплив високих температур, а які просто варто замочувати у теплій воді.

Шкарпетки з натуральних матеріалів, таких як бавовна або льон, добре витримують вплив окропу. Зі свого боку, синтетичні тканини можуть пошкодитися або розплавитися під впливом кип'ятку або агресивних хімічних речовин. Ось деякі типи тканин, які можуть постраждати від контакту з окропом:

Акрилові тканини. Їх волокна можуть просто розплавитися під впливом окропу.

Тканини, що містять значний відсоток поліестеру та нейлону в складі, також можуть мати подібні проблеми, оскільки підвищена температура може викликати зміни в їх структурі або кольорі.

Ацетат. Зазвичай цю тканину використовуються у виробництві різних підкладок, севеток та домашнього текстилю, а не шкарпеток. Однак, якщо він є в складі, тоді будьте обережні, адже структура ацетату теж може пошкодитися.

Тому, якщо ваш виріб містить синтетичні тканини в складі, завжди звертайте увагу на позначки на етикетці.

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Методи, що допоможуть відіпрати шкарпетки

Ефективно очистити білі шкарпетки та зробити так, щоб вони виглядали як нові – це задача не з легких. Ми розглянемо кілька простих та ефективних методів відбілювання шкарпеток в домашніх умовах без застосування агресивних хімічних засобів. Тому, якщо ви прихильник використання у домашньому господарстві натуральних засобів або з більш м'якою дією, тоді ці методи вам точно сподобаються.

Перед використанням будь-якого з нижчезазначених методів варто зробити тест на невеликому фрагменті тканини, щоб переконатися, що шкарпетки не зазнають пошкоджень від впливу речовин.

Лимонний сік або білий оцет

Відбілювання шкарпеток за допомогою лимонного соку або оцту - це один із натуральних та ефективних методів, які можуть допомогти видалити плями та повернути шкарпеткам свій первозданний вигляд за рахунок впливу кислот.

Лимонний сік містить природні вибілювальні властивості. Його кислота може допомогти видалити плями, знищити бактерії та освітлити тканину. Експерти в матеріалі The Spruce радять приготувати суміш, а потім прокип'ятити вироби. Для цього в невелику каструлю потрібно налити воду та довести до кипіння, додати половину склянки свіжого лимонного соку та 1-2 столові ложки прального порошку. Потім шкарпетки треба замочити на чотири години або більше в цьому розчині. Далі виріб потрібно буде випрати у пральній машинці, як ви це робите зазвичай.

Якщо ж ви хоте спробувати очистити білим оцтом, тоді все ще простіше. Для цього вам необхідно нагріти один літр води та додати одну чайну ложку оцту. Залишіть шкарпетки в цьому розчині приблизно на пів години, а потім виперіть їх у пральній машинці з додаванням порошку.

Оцтова кислота є дійсно ефективною речовиною для очищення різних видів тканини. Вона володіє антисептичними властивостями та може розщеплювати деякі види плям, особливо жир та бруд.

Харчова сода

Харчова сода (бікарбонат натрію) є ефективним засобом для відбілювання шкарпеток та видалення неприємних запахів. Для очищення шкарпеток цим способом потрібно виконати прості дії. Спочатку замочіть шкарпетки у теплій воді з харчовою содою. Ретельно перемішайте, щоб сода розчинилась та залиште одяг у розчині на декілька годин або на ніч. Після замочування в содовому розчині, добре прополощіть та виперіть виріб у пральній машинці з додаванням звичайного прального засобу та невеликої кількості оцту. Додавання оцтової кислоти необов'язкове, однак бікарбонат натрію може зробити тканину більш жорсткою, а оцет допоможе нівелювати цей ефект.

Варто зауважити, що сода не завжди може ефективно видалити дуже стійкі плями або забруднення, тому для таких випадків можуть бути необхідні більш потужні відбілювачі або пральні засоби.

Засіб для миття посуду

Такі рідкі засоби для посуду теж є ефективними для очищення шкарпеток, особливо якщо вони мають додаткові очищаючі компоненти. Для цього методу наповніть зручну для вас ємність гарячою водою, додайте миючий засіб та залиште в такому розчині шкарпетки на ніч. Після очищення ретельно промийте їх в чистій воді, щоб видалити залишки миючого засобу та виперіть у пральній машині. Для пом'якшення тканини можете також використати оцет, як в минулому методі.

Фото: LoveToKnow

Перекис водню

Перекис водню (H2O2) є ефективним відбілювачем, оскільки має окиснюючі властивості. Його ефективність полягає у властивості розщеплювати хімічні зв'язки, в результаті чого відбувається видалення плям та забруднень.

Для цього методу зробіть спочатку розчин: змішайте у пропорції 1:1 чисту воду та перекис водню. Помістіть шкарпетки у підготовлений розчин перекису на деякий час (зазвичай 15-30 хвилин), дозволяючи йому добре проникнути в тканину. Після замочування, ретельно промийте шкарпетки в чистій воді, щоб видалити залишки перекису.