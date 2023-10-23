Яка зброя потрібна Україні та Ізраїлю від США, Кремль хоче перетворити світову демократію у фарс. Акценти світових ЗМІ 23 жовтня

На це і не тільки звертали увагу світові ЗМІ станом на ранок 23 жовтня.

Чи вистачить у США зброї для України та Ізраїлю

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The New York Times роздумували над тим, яка зброя є потрібною як Ізраїлю, так і Україні від США і чи можуть американці задовольнити потреби двох фронтів. Україна та Ізраїль ведуть різні види війн, але деякі системи озброєння незабаром можуть стати дефіцитом, якщо бої триватимуть місяцями, вважають у ЗМІ.

Пообіцявши надіслати більше зброї як Україні, так і Ізраїлю, президент Байден у четвер намагався чітко дати зрозуміти, що Сполучені Штати не віддають перевагу одній війні над іншою.

Але за декілька годин до цього чиновник Міністерства оборони заявив, що десятки тисяч 155-міліметрових артилерійських снарядів, обіцяних Україні, будуть перенаправлені до Ізраїлю.

Снаряди є прикладом американської зброї, яка, на думку офіційних осіб та експертів, потрібна в обох війнах, що може призвести до того, що США не зможуть задовольняти попит. Це особливо актуально, якщо очікуваний наземний наступ Ізраїлю в Газі у відповідь на атаки ХАМАС триватиме місяцями.

Деякі з цих поставок можуть включати ті самі типи артилерії та бомб, на які Україна покладалася у своїй власній 20-місячній наземній війні, щоб захистити свою територію від Росії.

Здебільшого Україна та Ізраїль ведуть різні види війн і мають різні можливості та потреби, за словами нинішніх і колишніх чиновників з національної безпеки США та Конгресу.

Останніми місяцями український контрнаступ зіткнувся з жорстким опором російських мін, окопів та інших захисних споруд, а жорстка артилерійська кампанія перетворилася на війну на виснаження.

Ізраїль готується розпочати зовсім інший вид сухопутної війни — міську боротьбу в густонаселеному секторі Газа, який зазнав ударів ізраїльської авіації після атак ХАМАСу 7 жовтня .

"Те, що ми збираємося дати Ізраїлю, і те, що ми дамо Україні, буде дуже мало збігатися", – сказав минулого тижня Майкл Дж. Морелл, колишній заступник директора Центрального розвідувального управління .

Україна готова отримати близько 61 мільярда доларів нової військової допомоги, більше половини екстреного пакету в 105 мільярдів доларів переважно іноземної допомоги, який пан Байден хоче, щоб Конгрес схвалив. Ізраїль, чия армія набагато краще оснащена, ніж українська, отримає близько 14 мільярдів доларів на свою протиповітряну та протиракетну оборону відповідно до пропозиції, яку Білий дім оголосив у п’ятницю.

Тим не менш, оскільки глобальні запаси 155-міліметрових снарядів та інших систем озброєння вже зменшилися, а виробники намагаються встигати за попитом, "будуть компроміси" в постачанні обох воєн, чим довше вони триватимуть. Мова йде в першу чергу про артилерійські запаси, "розумні" бомби та ракети Стінгер.

Україна щомісяця витрачає 10 тис. дронів

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У BBC написали, що Україна побоюється дефіциту безпілотників через обмеження запроваджені Китаєм.

Безпілотники мали і досі мають величезний вплив на війну в Україні, їх у великих кількостях використовують обидві сторони. Проте крок Китаю щодо встановлення обмежень на експорт викликав занепокоєння, що можуть виникнути проблеми з постачанням.

Багато з них комерційно виготовляються в Китаї та закуповуються з полиць, а нові поставки є життєво важливими через велику кількість втрачених у боях.

Але є ознаки скорочення кількості китайських безпілотників і запчастин, доступних як Україні, так і Росії.

За даними лондонського аналітичного центру Royal United Services Institute (Rusi), Україна втрачає близько 10 000 дронів на місяць.

Численні групи волонтерів відіграють важливу роль у використанні пожертвувань, щоб допомогти українській армії поповнити запаси.

Комерційні безпілотники використовуються разом із спеціальними військовими розробками, такими як турецькі безпілотники Bayraktar, які використовує Україна, та іранські Shahed, які використовує Росія.

Останні обмеження, введені китайським урядом, набули чинності 1 вересня. Вони стосуються дронів більшого радіусу дії вагою понад 4 кг, а також пов’язаного з дронами обладнання, наприклад деяких камер і радіомодулів.

Китайські виробники такого обладнання тепер зобов’язані подавати заявки на експортні ліцензії та надавати сертифікати кінцевого користувача, а уряд у Пекіні, який не засудив вторгнення Росії в Україну, каже, що комерційні китайські дрони не можна використовувати у військових цілях.

Українські волонтери та військові кажуть, що останні китайські обмеження поки що мінімально вплинули на доступність безпілотників, особливо всюдисущих легких Mavic китайської компанії DJI.

Проте вони також кажуть, що від того страждає постачання запчастин, а також побоюються, що в майбутньому ситуація може погіршитися.

"Єдина зміна наразі — ми активніше скуповуємо всі запаси, які залишилися на європейських складах", — каже Люба Шипович, яка очолює Dignitas, одну з найбільших українських волонтерських груп, що постачає військовим безпілотники. "Але що ми будемо робити в майбутньому, незрозуміло".

Її особливо хвилює наявність таких частин, як тепловізійні камери.

"Оскільки дні стають коротшими, а ночі довшими, це, безумовно, впливає на постачання для нашої армії та на те, як ведеться війна загалом, оскільки у нас не так багато тепловізійних дронів. Наші підрозділи сліпнуть вночі", - каже вона. "Це стосується як стандартних дронів з тепловізійними камерами, так і їх частин".

Наявність запчастин особливо важлива для тих, хто самостійно збирає дрони або вдосконалює куплені моделі.

Росія хоче знищити інституцію світової демократії

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У виданні The Washington Post написали статтю про те, що Кремль, схоже, розширює свої довгострокові зусилля, які спрямовані на послаблення світових демократій.

Згідно з розсекреченою телеграмою Державного департаменту США, тривалі зусилля Росії послабити світові демократії розширилися в останні роки, щоб посіяти громадські сумніви щодо чесності виборів. У повідомленні також йдеться, що розвідувальне співтовариство США знайшло докази того, що російські діячі доклали узгоджених зусиль для підриву віри глобального суспільства в процес голосування принаймні в дев'яти країнах, включаючи Сполучені Штати, між 2020 і 2022 роками.

Протягом цього періоду розвідувальне співтовариство також виявило, що в 17 додаткових країнах спостерігався "менш виражений рівень" активності російських соціальних мереж та інших "повідомлень", спрямованих на посилення існуючих внутрішніх наративів, які ставлять під сумнів чесність виборів.

Розвідувальне співтовариство США регулярно висвітлює діючу схему Москви з підриву виборів і дестабілізації демократичних країн, але в повідомленні Державного департаменту зазначено, що така тактика, схоже, розвивається з конкретною метою підриву довіри до основної адміністрації виборів.

Примітно, що в документі сказано, що мало доказів того, що уряд Китаю зосереджений на такій же цілі.

За словами високопоставленого чиновника Державного департаменту на умовах анонімності, цей документ мають надати урядам понад 100 демократичних країн. Американські дипломати та співробітники розвідки планують зустрітися з країнами-партнерами, щоб детально розповісти про загрози їхнім виборчим системам з боку Росії, потенційно з метою спонукати інші країни вислати російських дипломатів або вжити інших заходів для боротьби з цими зусиллями.

"Наші дані свідчать про те, що Росія зосереджена на проведенні операцій, щоб порушити довіру суспільства до чесності виборів, і що вони роблять це в глобальному масштабі", — сказав високопоставлений співробітник розвідки США, також виступаючи на умовах анонімності. "Наша інформація вказує на те, що високопоставлені російські урядовці, включно з Кремлем, бачать цінність такого типу операції впливу та сприймають її як ефективну для підриву довіри до результатів і легітимності обраного уряду".