Який вплив має Росія на вибори в Молдові. Пояснює ексміністр оборони країни Анатолій Шалару

В 90-х заснував Ліберальну партію цієї країни, у 2009 році став депутатом парламенту. Працював міністром оборони, міністром транспорту, одним з перших заявив про намір змінити військову доктрину Молдови в бік НАТО. Пан Шалару завітав на ютуб-ефір Еспресо із Катериною Широкопояс між першим і другим туром місцевих виборів. Нижче наводимо текстову версію цієї розмови в перекладі українською. Над текстом працював Олег Остапець.

Далі в тексті:

Як Росія бере участь в молдавських виборах

Який вплив на вибори в олігархів

Яка партія в Молдові виступає за ЄС

Як європейців відволікають від війни в Україні

"Місцеві вибори ще ніколи не приваблювали стільки уваги, як зараз"

Зазвичай місцеві вибори не привертають багато уваги, але це точно не про вибори в Молдові. Чому так?

Місцеві вибори ніколи не приваблювали стільки уваги, як зараз, через партію президентки Маї Санду, яка хотіла пов'язати їх з європейським курсом республіки Молдова. Вони хотіли, щоб люди голосували за проєвропейський курс. Але люди в селах думають про свої маленькі проблеми, вони не думають глобально про європейський курс.

Якщо в нас опитування показують, що понад 55% відсотків населення за євроінтеграцію, то зараз провладна партія "Дія та солідарність" (рум. Partidul Acțiune și Solidaritate, PAS) отримала голоси 27%, хоча очікували, що отримають 40-45%.

Якщо брати по числу мерів та сільських голів, то в нас 898 місць провладна партія взяла 250 з першого туру і ще 150 будуть змагатися у другому турі. Але враховуючи, що в них немає партнерів, то не всі з них виграють. Припустимо, що навіть 100 з них пройдуть, то в PAS все одно не буде більше 30% голосів.

У місцевих радах в 19 районах PAS взяли першість, але не більшість. Тобто вони не зможуть мати більшість в районних радах і не зможуть вибирати голову району. Вони мають піти з кимось в альянсі, але поки друга та третя партії, які йдуть після них, є затятими противниками партій Маї Санду. Це соціалісти та малі партії, які були профінансовані олігархом-втікачем Шором, тобто Москвою.

Ілан Шор спілкується з виборцями онлайн, тому що переховується за кордоном.

Фото: Радіо Свобода

В нього кілька цілей: особисті та московські. Тобто, починаючи з 2022 року, він профінансував дестабілізацію ситуації в Молдові та вклався у місцеві вибори на суму близько 50 млн євро. Шор хоче захопити владу в Молдові, щоб анулювати свою судимість.

І друге: Росія зацікавлена в дестабілізації ситуації в Молдові і створенні кількох центрів супротиву проєвропейській владі. Вони в Гагаузькому регіоні просунули свого кандидата, який обіцяв газ по 50 центів та дешеве, хоч і з Росії. І вони кажуть, що вони не підкорюються владі Молдови та хочуть створити свою державу.

Також в місті Бєльци вони хотіли просунути людей, які виконують накази з Москви, і з часом створювати там центри супротиву навколо цих людей. Їм це дуже потрібно для того, щоб Росія зберегла свою присутність в Молдові. По-перше, вони хочуть закріпити тут свою військову та політичну силу, щоб Молдова стала недобросовісним сусідом України. І, по-друге, щоб Молдова відмовилася від свого європейського шляху.

Але зараз їм це не вдалося, Служба безпеки на 34 сторінки розписала про російський вплив на партії Шора та про їх фінансування з Росії через різні країни. От ви уявляєте собі: дві компанії з Турції ніби хотіли запропонувати добровільну допомогу одній молдавській партії на 3,5 млн євро. Компанії ці не мають нічого спільного з Молдовою, в них немає тут жодних справ, вони нічого з цього не отримують.

Було багато випадків, коли хапали людей, які перевозили через митницю по 50 тис євро.

А є реальні строки за такі дії у Молдові?

По-перше, цю партію виключили з передвиборчої гонки. По-друге, в нас законодавство передбачає, що якщо будь-яка партія чи кандидат отримує допомогу з-за кордону, то його виключають з передвиборчої кампанії. Навіть якщо вони отримують гроші від молдовського громадянина, але ці гроші він отримав за кордоном. А те, що порушується - це переслідується законом.

Наприклад, якщо людина нелегально провезла гроші на територію Молдови або людина, яка дає партії гроші, не може довести їх походження, не заробила навіть за останні десять років. Багато таких благодійників взагалі казали: "я вперше про це чую, в мене немає таких коштів, в мене борги по воді, електриці, як я можу ще допомагати цій партії?"

Є деякі депутати, яких позбавили недоторканності, їх заарештували. Є люди, які були запрошені в Ізраїль, [де переховується Шор]. Керівниця однієї партії в Ізраїлі отримала від Шора 1,5 млн доларів. Потім молдовські силовики її спіймали, вона написала явку з повинною. Каже, що так, я була в Ізраїлі, отримала гроші, але я зробила це зі згоди наших [спеціальних безпекових] органів. А ці органи заяву політикині спростували.

Ілюстративне фото, вибори у Молдові.

Фото: gettyimages

Ви будете сміятися. В них було 600 кандидатів в мери, сільські голови. І кожен з них отримав конверт по тисячі євро, щоб купити собі костюм, шкарпетки, сорочки, щоб вони відповідали іміджу Шора. В них тільки по місту Бєльци було по 2 тис. чоловік, які отримували зарплату та працювали на них.

А у 2022-2023 роках, коли почалися вуличні протести, вони витратили 10 млн євро, щоб їх організувати. До прикладу, приїжджає в Кишинів 10 тис чоловік. Кожному вони дають по 25 євро, бо без цього вони не йдуть на протести. Потрібні транспорт, харчі. Деякі спали на вулицях, деякі спали в наметах. Їм давали каву, чай, їжу. Це великі гроші, але Шор вкрав мільярди і ще отримував гроші з Москви, [тому він собі може дозволити такі витрати]. Шор - розумний хлопець, свої гроші рідко витрачає.

Ігор Додон, колишній президент Молдови, отримував по мільйону доларів на місяць з Москви. Але з цих грошей він 90% крав, а інші 10% витрачав на потреби партії. Шор діє навпаки: 10% краде, а 90% витрачає на поселення своїх ідей в республіці Молдова. В нього є дешеві магазини, де він продає дуже дешеві прострочені товари. Він давав гроші головам сіл на ремонти доріг... він дуже активний.

Колишній президент Молдови Ігор Додон та президент Росії Володимир Путін.

Фото: kremlin.ru

Довгий час у Росії був певний дуалізм: не знали на кого поставити: на Шора чи на Додона. І от, Шор переконав Москву, що він кращий варіант. Він увійшов в милість Москви, хоч і був оголошений Москвою в розшук.

Чи правда, що в Молдові зараз відбувається перерозподіл медіаресурсів?

Переділ медіавласності давно відбувся, але зараз влада заборонила діяльність кількох таких медійних концернів. От, медійна фірма, що належала Владу Плахотнюку, іншому олігарху-втікачеві. В неї забрали ліцензію під час такого надзвичайного стану, який зараз оголошено в Молдові. Саме ця комісія по надзвичайних станах заборонила участь партій Шора у виборах, хоча я вважаю особисто, що це міг робити тільки суд. Але вони, певно, не встигали пройти суд. І просто заборонили ці партії, цей медіахолдинг.

В Гагаузькому регіоні та сама історія. Вони не підкорялися і продовжували передавати по інтернету якісь російські канали. 22 сайти було заблоковано.

Чому не зробили цього раніше?

Я це питання завжди ставив. Це питання, яке найчастіше задають. Але як кажуть: і на тому дякую. Набралися хоробрості і наважилися. Якщо починати з 24 лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну і коли наша влада зганьбилася, 3-4 місяці казала, що нейтральні, а поряд [в Україні росіяни] вбивали, ґвалтували дітей та жінок. Коли наша влада не пропустила через територію транспорт з бронежилетами, тому що ми "нейтральна сторона"...

Тож на сьогоднішній день це дуже великий стрибок уперед. Краще так, ніж як було рік тому. Ми за це дякую кажемо, тому що набралися хоробрості. Наші сильно боялися, тому що якщо щось станеться і Росія нападе на Молдову, то нас ніхто не захистить. Але після того, як Мая Санду отримала від Заходу заяву, що вони нас не залишать і коли [президент України Володимир] Зеленський передав їй, що "ми і за вас помираємо", то влада набралася сміливості і почала казати, що ми боремося з Росією, що вона є нашим головним ворогом.

Президент України Володимир Зеленський і президентка Молдови Мая Санду.

Фото: Reuters

Зараз Мая Санду розуміє, що корупція - це наслідок некомпетентності, бідності, але не головна проблема. Головна причина цього всього - це присутність російської армії на території Молдови, це присутність п'ятої колони, російські [токсичні] інвестицій. І щоб цього позбутися, потрібно дружити з Україною, тому що нам судилося йти далі разом, в тандемі. Наша доля більше пов'язана з Україною, ніж з Грецією, Іспанією і будь-якою іншою країною ЄС. Тому що ЄС зараз розглядає нас разом.