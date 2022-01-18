Якщо буде вибір воювати на своїй території чи в Україні, НАТО обере другий варіант, - Магера

Про це він заявив у програмі "Підсумки".



"Я думаю, що треба прислухатись до слів наших міжнародних партнерів і дорожити цим партнерством з США, і Великою Британією, і багатьма іншими державами західного світу. Їхня підтримка надає нам можливість боротися з російським агресором. Я б хотів звернути увагу на одну річ, на жаль, в Конституції України, є заборона на розміщення іноземних військових баз на території. Це мінус і це погано. Верховна Рада протягом останніх років допускала підрозділи збройних сил іноземних держав на території України для навчань. Під формою навчань треба залучати війська наших партнерів і щоб їх було якомога більше на території України", - сказав Магера.



Він нагадав, що атака військ НАТО, де б вони не знаходились, це атака на весь блок.



"Мова не йде про те, що за нас хтось буде воювати, алк Україна має зробити все можливе для того, аби країни НАТО були максимальнозалучені в цей процес. Коли кажуть, що війська НАТО не будуть воювати за Україну, з одного боку - це так. А з іншого боку - це не зовсім так. Коли у країн НАТО не буде вибору або воювати на своїй території, або на території України, я думаю вони виберуть другий варіант", - вважає Магера.



На його думку, повномастштабне вторгнення Росії буде актом відчаю.



"Коли вони побачать, що економічні, гуманітарні, дипломатичні методи не працюють і Україну неможливо повернути до Російської імперії, тільки через військову агресію", - підсумував він.

На Водохреще, 19 січня, окупанти можуть спричинити провокації в зоні ООС: вони планують обстріли території ставка "Цегляний" у Петровському районі Донецька й підрив шахти.